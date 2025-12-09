6.5 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bonus bici Firenze, scatta il bando: contributi fino a 1000 euro

Oltre 700mila euro per sostenere l’acquisto e l’uso quotidiano delle biciclette elettriche in città

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Il Bonus bici Firenze sostiene l’acquisto di e-bike e cargo bike
Il Bonus bici Firenze sostiene l’acquisto di e-bike e cargo bike / crediti : freepik
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Entra in vigore il Bonus bici Firenze, il nuovo incentivo che sostiene l’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita. Il Comune ha stanziato oltre 700mila euro per favorire spostamenti più sostenibili e ridurre traffico e inquinamento.

Il contributo può coprire fino all’80% del costo del mezzo: 500 euro per le e-bike e mille euro per le cargo bike. Il bonus viene erogato in due momenti: metà all’approvazione della domanda e metà dopo aver percorso 400 chilometri in sei mesi, controllati tramite l’app IF, aggiornata per registrare i tragitti.

Il bando rientra nelle politiche cittadine dedicate alla mobilità dolce e fa parte di un accordo tra Regione Toscana e ministero dell’ambiente per migliorare la qualità dell’aria. L’obiettivo è aumentare il numero di persone che si muovono in bicicletta e rendere più accessibili gli spostamenti quotidiani, soprattutto per studenti e lavoratori.

Le biciclette elettriche permettono di percorrere distanze più lunghe con facilità, mentre le cargo bike offrono una soluzione pratica per trasportare bambini o piccoli carichi senza usare l’auto. L’investimento va inoltre di pari passo con altri interventi in arrivo, come nuove bike box e il biciplan, che prevede misure per la sicurezza della rete ciclabile.

Il Bonus bici Firenze è destinato ai residenti o domiciliati nel capoluogo e ai cittadini dei Comuni dell’agglomerato fiorentino – Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa – che si spostano ogni giorno per studio o lavoro verso Firenze. Per partecipare servono la fattura del mezzo, la scheda tecnica, la quietanza di pagamento e uno smartphone compatibile con l’app IF.

Le domande si possono presentare dalle 10 di oggi (9 dicembre), alle 12 del 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.5 ° C
7.9 °
6 °
71 %
1kmh
29 %
Mar
12 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1323)ultimora (1233)sport (57)demografica (33)attualità (24)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati