Bonus bici Firenze, scatta il bando: contributi fino a 1000 euro

FIRENZE – Entra in vigore il Bonus bici Firenze, il nuovo incentivo che sostiene l’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita. Il Comune ha stanziato oltre 700mila euro per favorire spostamenti più sostenibili e ridurre traffico e inquinamento.

Il contributo può coprire fino all’80% del costo del mezzo: 500 euro per le e-bike e mille euro per le cargo bike. Il bonus viene erogato in due momenti: metà all’approvazione della domanda e metà dopo aver percorso 400 chilometri in sei mesi, controllati tramite l’app IF, aggiornata per registrare i tragitti.

Il bando rientra nelle politiche cittadine dedicate alla mobilità dolce e fa parte di un accordo tra Regione Toscana e ministero dell’ambiente per migliorare la qualità dell’aria. L’obiettivo è aumentare il numero di persone che si muovono in bicicletta e rendere più accessibili gli spostamenti quotidiani, soprattutto per studenti e lavoratori.

Le biciclette elettriche permettono di percorrere distanze più lunghe con facilità, mentre le cargo bike offrono una soluzione pratica per trasportare bambini o piccoli carichi senza usare l’auto. L’investimento va inoltre di pari passo con altri interventi in arrivo, come nuove bike box e il biciplan, che prevede misure per la sicurezza della rete ciclabile.

Il Bonus bici Firenze è destinato ai residenti o domiciliati nel capoluogo e ai cittadini dei Comuni dell’agglomerato fiorentino – Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa – che si spostano ogni giorno per studio o lavoro verso Firenze. Per partecipare servono la fattura del mezzo, la scheda tecnica, la quietanza di pagamento e uno smartphone compatibile con l’app IF.

Le domande si possono presentare dalle 10 di oggi (9 dicembre), alle 12 del 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi.