Bus, tramvia e bici gratis: le nuove agevolazioni del bonus ‘Ti Porta Firenze’

FIRENZE – Ti Porta Firenze torna con nuove agevolazioni sul trasporto pubblico locale. L’iniziativa consente di acquistare abbonamenti annuali per bus, tramvia e tratte urbane ferroviarie a costi fortemente ridotti. Gli studenti e i nuovi abbonati pagheranno tra i 5 e i 10 euro al mese, mentre per gli abbonati storici la spesa varierà dai 10 ai 20 euro mensili. L’abbonamento annuale sarà suddiviso in quattro tranche trimestrali, con verifiche periodiche di utilizzo per accedere alle successive.

Alla promozione possono aderire i residenti nel Comune di Firenze. In particolare, gli studenti nati tra l’1 gennaio 2007 e il 30 aprile 2012, i nuovi utenti che non hanno mai acquistato abbonamenti con Autolinee Toscane e i cosiddetti “abbonati storici”, ovvero coloro che negli ultimi 18 mesi hanno già sottoscritto titoli urbani. Per questi ultimi valgono diverse casistiche, che comprendono abbonamenti mensili, trimestrali o annuali.

Il titolo di viaggio con il bonus Ti Porta Firenze avrà una validità iniziale di tre mesi. Per mantenere il diritto all’acquisto dei successivi trimestri occorrerà rispettare le condizioni previste: l’utente dovrà validare almeno 20 viaggi al mese, inquadrando i Qr code a bordo di bus e tram. Le corse registrabili non potranno superare le quattro al giorno, distanziate da almeno mezz’ora. Entro il 15 dell’ultimo mese di validità, sarà inoltre necessario dimostrare nuovamente la residenza.

La procedura sarà attiva da ottobre 2025 sulla sezione dedicata dell’App If. Gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento dal mese di settembre dovranno effettuare almeno 30 convalide nel primo trimestre. Solo rispettando i requisiti si potrà accedere al rinnovo, da completare sul portale di Autolinee Toscane nella finestra che va dal giorno 20 alla fine dell’ultimo mese del titolo in corso. Il mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni comporterà la perdita dell’agevolazione.

Il Bonus sarà disponibile fino al 12 novembre 2025, salvo esaurimento dei fondi. Non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie.

Accanto all’abbonamento Tpl, l’iniziativa offre anche bike sharing gratuito fino al 31 dicembre 2025. Gli abbonati potranno utilizzare e-bike per 60 minuti al giorno e biciclette tradizionali senza limiti, tramite l’app RideMovi. Il servizio, nominativo e non cedibile, è attivabile con un codice promozionale ottenibile online.

Infine, restano confermate per l’anno accademico 2025/2026 le agevolazioni dedicate agli studenti dell’Università di Firenze, che prevedono ulteriori sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale.