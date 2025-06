Centro storico di Firenze, nuove misure per facilitare la mobilità sostenibile

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’amministrazione comunale di Firenze continua a lavorare per ridurre la presenza di auto private nel centro storico e promuovere una maggiore mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici. A partire da oggi (11 giugno) le quattro linee dei bussini del centro (C1, C2, C3 e C4) estenderanno il loro orario di servizio fino alle 24, anziché terminare alle 20 come in precedenza, garantendo corse con una frequenza di circa 15 minuti.

Parcheggi a basso costo e bus serali fino a ottobre

L’iniziativa, attiva fino al 5 ottobre in coincidenza con la conclusione della Ztl estiva, si inserisce nel più ampio progetto parcheggio-facile e nelle politiche di mobilità sostenibile promosse dall’Amministrazione comunale. Si affianca ad altre azioni già operative, come la linea Vacs che collega direttamente a Piazza San Marco e la disponibilità di 4mila posti auto offerti al costo di 1 euro l’ora, dalle 18 alle 24, nei nove parcheggi gestiti da Firenze Parcheggi.

L’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia, Andrea Giorgio, ha dichiarato: “Stiamo portando avanti le nostre azioni per rendere il centro storico sempre più libero dalle auto. Con l’introduzione di una misura sperimentale che durerà fino al 5 ottobre, puntiamo a rendere questo cambiamento permanente.

Il prolungamento degli orari dei bus serali renderà più facile e conveniente per i cittadini raggiungere il centro storico con i mezzi pubblici. Il nostro obiettivo è chiaro: una città sempre più vivibile e sostenibile, con un sistema di trasporti all’avanguardia e attento alle esigenze di tutti”.

Controlli mirati e trasporto potenziato: le novità

Contestualmente all’estensione del servizio di trasporto pubblico, verranno potenziati anche i controlli da parte della Polizia Municipale. I bussini del centro saranno infatti accompagnati da pattuglie munite di dispositivi elettronici, tra cui il nuovo sistema Cerbero, pensato per contrastare la sosta irregolare, spesso responsabile di ritardi o interruzioni del servizio. Ogni sera una pattuglia si dedicherà al monitoraggio di una singola linea, assicurando un controllo mirato e continuativo lungo il percorso.

Le linee coinvolte nel prolungamento dell’orario sono la C1, che collega Parterre a Santa Maria Soprarno passando da via Cavour, via Roma, via del Proconsolo e gli Uffizi; la C2, da Piazza Beccaria alla Leopolda, attraversando la Stazione Smn, via Roma, via Ghibellina e Piazza Annigoni; la C3, che va da Porta al Prato a Piazza Beccaria, toccando Piazza d’Ognissanti, Santo Spirito, Pitti, via dei Bardi, via Verdi e nuovamente Piazza Annigoni; e infine la C4, da Santa Maria Maggiore all’ex IOT Palagi, con fermate a Piazza dell’Unità Italiana, via Curtatone, San Frediano, Santo Spirito, Pitti e lungo i lungarni fino a Viale Michelangiolo.

Queste linee attraversano zone centrali e molto frequentate come Oltrarno, San Niccolò, Sant’Ambrogio e Santa Croce, che nei weekend estivi ricadono all’interno della ZTL notturna. Inoltre, offrono collegamenti diretti tra il centro storico e alcuni dei principali parcheggi di struttura della città – Parterre, Beccaria, Sant’Ambrogio, Porta a Prato, Stazione Sma – dove, grazie al progetto Parcheggio Facile promosso dal Comune, sono disponibili circa 4mila posti auto al costo di 1 euro all’ora dalle 18 alle 24, con pagamento tramite l’app Bmove.

Bus e tram per vivere il centro anche di notte

Oltre ai bussini, il centro storico è facilmente accessibile anche tramite diverse linee di Autolinee Toscane, come la 1, 2, 6, 14, 16, 17, 23 e 30, che effettuano le ultime corse intorno a mezzanotte o anche oltre. Gli orari estivi, validi a partire dall’11 giugno, sono disponibili sia sul sito ufficiale che sull’app di Autolinee Toscane.

Un ruolo centrale nella mobilità cittadina è inoltre svolto dalle linee tranviarie T1 (Villa Costanza–Careggi) e T2 (Aeroporto–Piazza San Marco), attive tutti i giorni fino alle 00:30 e con servizio prolungato fino alle 2:00 del mattino il venerdì e il sabato.

Il presidente del Quartiere 1, Mirco Rufilli, ha sottolineato: “L’estensione degli orari dei ‘bussini’ offre un vantaggio concreto ai cittadini che vogliono frequentare il centro storico di sera, evitando l’uso del mezzo privato. Questa è un’azione chiave per alleggerire progressivamente il quartiere dal traffico automobilistico. È una misura essenziale per garantire che il centro diventi un luogo sempre più vibrante e accogliente per tutti“.