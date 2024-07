Certaldo, maxi investimento sull’acquedotto da 2 milioni di euro

Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Maxi investimento da 2 milioni di euro sull’acquedotto di Certaldo. Il gestore idrico del Basso Valdarno Acque da qui ai prossimi mesi realizzerà una serie di interventi, pianificati in stretta sinergia con l’amministrazione comunale.

Si tratta di 4 lavori, diversi per tipologia ma tutti con lo stesso obiettivo: efficientare il funzionamento della rete idrica, salvaguardando una risorsa preziosa e fornendo ulteriori strumenti per far fronte con maggiore efficacia ai periodi di siccità. Non solo: 2 di questi interventi sono particolarmente significativi poiché segnano l’avvio in concreto di Digital4zero, il progetto di Acque co-finanziato dal Pnrr nell’ambito delle azioni tese al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche in Toscana.

“Con questo intervento e con gli altri programmati – commenta il presidente di Acque, Simone Millozzi – l’investimento per Certaldo da qui a fine 2024 supera i 2 milioni di euro, confermando la volontà di gestore idrico e amministrazione comunale di efficientare gradualmente l’acquedotto, partendo dalle situazioni più critiche che, una volta sanate, garantiranno sensibili miglioramenti del servizio in termini di qualità, continuità e sostenibilità. Anche questa attività si colloca nella più ampia strategia di Acque nella riduzione delle perdite, nella salvaguardia della risorsa e nella resilienza dei nostri territori. Questi interventi, con particolare riferimento a quelli nelle vie Romana e Cavallotti, renderanno necessarie delle modifiche alla viabilità locale che saranno comunicate in prossimità dell’esecuzione dei lavori. L’impegno di Acque e amministrazione comunale è quello di limitare il più possibile i disagi”.

“Riqualificare la rete idrica – sottolineano il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessora ai lavori pubblici Benedetta Bagni – significa garantire un servizio più efficace, contrastare gli sprechi ed efficientare l’intero sistema. Con gli interventi programmati, il gestore va a intervenire in alcune zone critiche del territorio che interessano sia il centro sia alcune frazioni, con un investimento significativo che guarda alla salvaguardia della risorsa idrica attraverso il miglioramento delle infrastrutture. Le fasi di cantiere potranno comportare alcuni disagi in termini di temporanee modifiche alla viabilità nelle zone coinvolte dai lavori: insieme ad Acque e agli uffici competenti, sono in corso tutte le valutazioni necessarie a ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza e a permettere lo svolgimento di questi cantieri, occasioni concrete per migliorare la qualità del servizio idrico e dunque la qualità della vita dei cittadini”.

L’interconnessione degli acquedotti a Petrazzi

Il primo intervento ad aver avuto il semaforo verde consiste nell’interconnessione dei sistemi idrici a servizio dei comuni di Certaldo e Castelfiorentino, con la posa in opera e l’attivazione di una nuova condotta idrica in località Petrazzi. Le operazioni sono già in corso e si concluderanno entro la fine del prossimo autunno. La nuova tubazione, dal diametro di 200 millimetri, sarà lunga oltre un chilometro: realizzata in ghisa sferoidale (materiale che dà ampie garanzie di affidabilità e durata nel tempo), collegherà i due acquedotti comunali passando tra la Strada Regionale 429, via delle Regioni e via del Piano di Sotto. Grazie a questo progetto, dal valore di 600mila euro, due sistemi idrici ad oggi separati e indipendenti saranno uniti: un modo per mettere a disposizione dell’uno e dell’altro la risorsa idrica disponibile, e far fronte così, con più soluzioni e meno rischi, ai sempre più frequenti periodi di siccità.

Gli interventi co-finanziati dal Pnrr

Riguarderanno invece la sostituzione di condotte idriche ormai vetuste i due lavori in parte finanziati dal Pnrr: il primo, che partirà a fine agosto, porterà alla dismissione della tubazione ora in funzione in via Romana, che sarà sostituita da circa 490 metri di nuove condotte. Stessa operazione anche per il secondo intervento, che si concentrerà su via Cavallotti: qui le attività partiranno una volta chiuse quelle in via Romana, e vedranno la realizzazione di una tubazione lunga più di un chilometro. Oltre che un ammodernamento, i due progetti rappresentano anche un potenziamento dell’acquedotto: le nuove condotte, sempre in ghisa sferoidale, avranno infatti un diametro maggiore di quelle dismesse. Se a questo si aggiunge il rifacimento degli allacci d’utenza, il risultato dei lavori sarà quello di poter contare su due porzioni di rete idrica totalmente ammodernate. Come detto, i due interventi rientrano in Digital4zero, il progetto di Acque che punta a implementare ulteriormente la digitalizzazione degli acquedotti ed efficientare il servizio, aumentando le distrettualizzazioni delle reti, diminuendo le perdite e, di conseguenza, “ridimensionandone” l’impatto in termini ambientali ed energetici. I lavori di via Romana e via Cavallotti hanno un importo rispettivamente di 420 e 760mila euro. Per l’intero progetto, invece, Acque riceverà 32,6 milioni dal Pnrr a fronte di un investimento da 41 milioni.

Intervento in Via Lucardese

Non meno importante un altro lavoro che partirà a cavallo tra l’estate e l’autunno, anch’esso, come gli altri, progettato da Ingegnerie Toscane. Sempre con l’obiettivo di eliminare l’incidenza dei guasti su tubazioni non più in buono stato, consentirà di sostituire la condotta idrica passante per via Lucardese, nel tratto tra la località “Il Palchetto” e la frazione Lucardo, con la posa di una nuova tubazione per una lunghezza di 560 metri e un investimento da 365mila euro.