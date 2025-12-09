Giani rilancia la Fortezza da Basso: “Aumento di capitale e nuovo padiglione. Raddoppieremo i congressi”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuova linfa per il polo espositivo toscano. I soci pubblici hanno sottoscritto un importante aumento di capitale per Firenze Fiera. Le risorse passano dai 21 milioni attuali a quota 28 milioni. Un’operazione strategica in cui la Regione Toscana riveste un ruolo centrale.

Il governatore Eugenio Giani non ha dubbi sulla portata della manovra. “È una scelta precisa: vogliamo dare un segnale forte di valorizzazione”, ha commentato. Il periodo critico della pandemia è ormai alle spalle. Firenze Fiera ha dimostrato capacità di reazione, consolidando la propria attività fieristica e congressuale. Ora è il momento di guardare avanti.

Le nuove risorse serviranno a sostenere gli investimenti infrastrutturali. Al centro del progetto c’è la Fortezza da Basso. Qui sorgerà il nuovo padiglione Bellavista, un’opera decisiva per il futuro del comparto. L’impatto previsto è notevole. La nuova struttura permetterà di raddoppiare sostanzialmente le presenze ai congressi rispetto alla capacità attuale. “Puntiamo molto su questa capacità di attrazione”, ha concluso Giani. La Fortezza si candida così a diventare il punto di riferimento assoluto per la convegnistica, trainando l’economia di Firenze e di tutta la Toscana.