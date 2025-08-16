24 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Firenze, trasporto pubblico a tariffe ridotte per studenti e residenti

Dal 25 agosto al 12 novembre abbonamenti urbani e bike sharing a prezzi scontati: un incentivo per usare bus, tramvia e bici in città

REDAZIONE
Sciopero trasporto pubblico, stop quattro ore autobus e tram
(Foto Fb Tramvia Gest)
FIRENZE – Con il bonus Ti Porta Firenze viaggiare in città diventa molto più conveniente. La promozione, valida per i residenti, permette di acquistare un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale – bus, tramvia e treni urbani – con costi che variano da 5 a 20 euro al mese, a seconda delle categorie.

Gli studenti nati tra l’1gennaio 2007 e il 30 aprile 2012 e i nuovi abbonati possono accedere alle tariffe più basse, mentre per gli abbonati storici (chi ha già sottoscritto abbonamenti negli ultimi 18 mesi) i costi sono leggermente più alti ma sempre molto ridotti. L’abbonamento annuale viene rilasciato in quattro tranche trimestrali, rinnovabili solo se l’utente utilizza davvero il servizio.

Ogni titolare deve infatti registrare almeno 20 viaggi al mese, tramite l’App IF-Infomobilità Firenze, scansionando i Qr code presenti su bus e tramvia. Senza questo requisito non sarà possibile ottenere il rinnovo trimestrale, e si tornerà alle tariffe ordinarie.

Il bonus sarà attivo dal 25 agosto al 12 novembre, salvo esaurimento dei fondi. Non è cumulabile con altre agevolazioni.

Oltre ai mezzi pubblici, l’iniziativa offre anche bike sharing gratuito fino al 31 dicembre. Gli abbonati possono utilizzare le bici tradizionali senza limiti e le e-bike per 60 minuti al giorno grazie a un coupon attivabile sull’App RideMovi. Il servizio è strettamente personale e rinnovabile mese per mese.

Un progetto che non solo riduce i costi di spostamento, ma punta a incoraggiare una mobilità più sostenibile, combinando autobus, tramvia e biciclette in un unico sistema accessibile.

