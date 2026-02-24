Agricoltura, nuova mobilitazione di Coldiretti: consegna al consiglio regionale della road map in 12 punti

FIRENZE – Il mondo agricolo chiama all’appello le istituzioni toscane. Nella mattinata di domani (25 febbraio), migliaia di imprenditori provenienti da tutto il territorio regionale si riuniranno in via Cavour, dinanzi a Palazzo del Pegaso, in concomitanza con la seduta del Consiglio. L’obiettivo della mobilitazione indetta da Coldiretti Toscana è la consegna ufficiale di una piattaforma programmatica di 12 punti, indirizzata alla nuova giunta e ai consiglieri eletti.

L’associazione di categoria richiede al Governo regionale un cronoprogramma preciso: 100 giorni per varare interventi operativi capaci di tutelare il reddito aziendale e fornire risposte concrete alla categoria. Il dossier, che sarà illustrato ai vertici politici dalla presidente regionale Letizia Cesani insieme ai presidenti provinciali e alle delegazioni di giovani e imprenditrici, è il risultato di un percorso di consultazione capillare che ha coinvolto oltre 20 mila associati in tutto il Granducato.

La “road map” fissa le urgenze strutturali ed economiche del comparto. Tra le richieste principali spicca la necessità di una profonda semplificazione burocratica, per snellire procedure che attualmente sottraggono alle aziende fino a cento giorni lavorativi all’anno. Il documento affronta inoltre le gravi crisi delle filiere (vitivinicola, lattiero-casearia, cerealicola e orticola), i ritardi nell’erogazione dei premi assicurativi e la gestione delle emergenze climatiche, con un focus strategico sul recupero delle acque piovane per l’irrigazione.

Ampio spazio è dedicato alla tutela del territorio e delle attività produttive: si richiede un intervento sulla gestione della fauna selvatica (con riferimento alle predazioni) e sull’emergenza peste suina, oltre a un blocco per gli impianti fotovoltaici a terra e per i parchi eolici ritenuti invasivi. Completano l’agenda istituzionale le istanze sull’accesso al credito, la difesa del suolo, il supporto alla pesca e il contrasto al fenomeno del caporalato bianco, da attuarsi tramite l’istituzione di uno specifico Albo per le imprese senza terra.

La manifestazione si pone in continuità con le vertenze portate avanti da Coldiretti a livello europeo contro i tagli ai fondi della Politica Agricola Comune – che avrebbero penalizzato 30 mila aziende toscane – e per la reciprocità negli accordi commerciali extra-UE. La finalità ultima, come ribadito dalla presidenza regionale, è la salvaguardia del modello agricolo toscano, caratterizzato da multifunzionalità e sostenibilità, affinché venga posto al centro dell’agenda politica e tutelato come paradigma per la sicurezza e la qualità alimentare globale.