9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mugello e Prato più vicini: la Regione stanzia 3,2 milioni per la provinciale 107

L'amministrazione sblocca il budget per disegnare il nuovo percorso. Un corridoio diretto tra le aree interne senza passare dalla città

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto di: sito web / FreePick
1 ' di lettura

FIRENZE – Un investimento da 3,2 milioni di euro per ridisegnare la viabilità a nord di Firenze e alleggerire il traffico nell’area metropolitana. La Regione Toscana ha stanziato le risorse necessarie per avviare la progettazione della nuova provinciale 107, l’arteria che collega Vaglia a Calenzano.

La notizia è stata formalizzata attraverso una lettera inviata dal governatore Eugenio Giani alla sindaca della Città metropolitana, Sara Funaro. La missiva, indirizzata per conoscenza anche ai primi cittadini di Vaglia, Calenzano, San Piero e Scarperia, segna il punto di svolta per un’opera attesa da tempo.

Dopo una serie di approfondimenti tecnici e confronti politici, è stata definita la linea d’intervento. Il progetto di fattibilità tecnico-economica si concentrerà sul collegamento tra le località Ponte del Carlone e Le Croci di Calenzano. L’infrastruttura, classificata con la tipologia stradale F1, punta alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dell’attuale percorso provinciale.

L’opera ha una valenza strategica precisa: creare un corridoio diretto tra il Mugello e l’area pratese. Attualmente, gran parte dei flussi veicolari è costretta a transitare vicino a Firenze, congestionando la rete viaria principale. Con l’adeguamento della provonciale 107, si intende offrire un’alternativa che permetta di bypassare il capoluogo, fluidificando la circolazione in tre zone chiave: Prato, Firenze e, appunto, il Mugello.

Con le risorse ormai individuate, l’iter burocratico entra nel vivo. Gli uffici regionali stanno predisponendo lo schema per l’accordo istituzionale. La firma di questo documento sarà il passaggio necessario per trasferire materialmente i fondi e dare il via ufficiale alla fase di progettazione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.6 ° C
10.4 °
8.7 °
83 %
2.7kmh
100 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1524)ultimora (1357)sport (73)Eurofocus (56)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati