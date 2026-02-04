Mugello e Prato più vicini: la Regione stanzia 3,2 milioni per la provinciale 107

FIRENZE – Un investimento da 3,2 milioni di euro per ridisegnare la viabilità a nord di Firenze e alleggerire il traffico nell’area metropolitana. La Regione Toscana ha stanziato le risorse necessarie per avviare la progettazione della nuova provinciale 107, l’arteria che collega Vaglia a Calenzano.

La notizia è stata formalizzata attraverso una lettera inviata dal governatore Eugenio Giani alla sindaca della Città metropolitana, Sara Funaro. La missiva, indirizzata per conoscenza anche ai primi cittadini di Vaglia, Calenzano, San Piero e Scarperia, segna il punto di svolta per un’opera attesa da tempo.

Dopo una serie di approfondimenti tecnici e confronti politici, è stata definita la linea d’intervento. Il progetto di fattibilità tecnico-economica si concentrerà sul collegamento tra le località Ponte del Carlone e Le Croci di Calenzano. L’infrastruttura, classificata con la tipologia stradale F1, punta alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dell’attuale percorso provinciale.

L’opera ha una valenza strategica precisa: creare un corridoio diretto tra il Mugello e l’area pratese. Attualmente, gran parte dei flussi veicolari è costretta a transitare vicino a Firenze, congestionando la rete viaria principale. Con l’adeguamento della provonciale 107, si intende offrire un’alternativa che permetta di bypassare il capoluogo, fluidificando la circolazione in tre zone chiave: Prato, Firenze e, appunto, il Mugello.

Con le risorse ormai individuate, l’iter burocratico entra nel vivo. Gli uffici regionali stanno predisponendo lo schema per l’accordo istituzionale. La firma di questo documento sarà il passaggio necessario per trasferire materialmente i fondi e dare il via ufficiale alla fase di progettazione.