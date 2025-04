Per Giani i dazi sono una “misura ingiusta e dannosa”: incontro con le categorie economiche

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Negli ultimi giorni il presidente Eugenio Giani ha espresso preoccupazione riguardo all’impatto dei dazi statunitensi sulle esportazioni toscane “che rischiano – ha detto – di minare settori economici fondamentali per l’economia regionale”.

Per Giani i dazi sono “una misura ingiusta e dannosa, soprattutto per le piccole e medie imprese che dipendono dall’export”. Dopo aver sollecitato il governo italiano e l’Unione Europea a trovare una soluzione negoziale per evitare ripercussioni gravi sui comparti interessati, il presidente ha annunciato l’intenzione di “rafforzare le misure regionali per sostenere le imprese colpite, promuovendo maggiormente i prodotti toscani in altri mercati internazionali”.

In questo contesto Giani ha programmato per martedì (8 aprile) alle 11 un incontro con le categorie economiche interessate dal fenomeno. Al termine del confronto che si terrà nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale, il governatore parlerà con i rappresentanti della stampa.