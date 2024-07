Cinque assessori per la nuova giunta di Calenzano: Valentina Banchelli è la vice di Carovani

Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Sono cinque (due donne e tre uomini) gli assessori che affiancheranno il sindaco Giuseppe Carovani nella guida di Calenzano. Sono stati scelti tra i candidati delle tre liste a sostegno della sua candidatura alle ultime elezioni. Sono stati presentati questa mattina (2 luglio) in Comune.

Vicesindaca sarà Martina Banchelli, lista Calenzano Democratica, a cui andranno le deleghe ad ambiente e sviluppo sostenibile, transizione energetica, cultura, turismo, agricoltura, all’innovazione tecnologica. Banchelli, 44 anni, calenzanese, due figlie, è dottoressa di ricerca in scienze chimiche e ricercatrice del Cnr al Polo scientifico di Sesto Fiorentino.

Marco Bonaiuti, lista Sinistra per Calenzano, avrà le deleghe alle politiche educative, alle politiche giovanili, allo sport, alla cooperazione internazionale. Calenzanese di nascita, padre di due figli, ha 49 anni. È stato il primo campione italiano di atletica nella storia dell’Atletica Calenzano, adesso si dedica al basket. Lavora come dipendente.

Simona Pieri, lista Sinistra per Calenzano, sarà assessora all’inclusione e alle pari opportunità. In particolare le saranno affidate le deleghe alle politiche sociali e alla Ccsa, al welfare e alla sanità, all’integrazione e all’accoglienza. Laureata in scienze biologiche, 54 anni, traduttrice per conto di un’azienda medicale americana. Nata a Firenze, vive a Calenzano dal 2008 e svolge attività di volontariato.

Maurizio Sansone, lista Per la mia città, avrà le deleghe ai lavori pubblici, alla mobilità sostenibile e ai trasporti, al bilancio, ai tributi, al personale, alle partecipate. Padre di tre figli, ha 62 anni ed è pensionato. È stato consigliere comunale del Pd dal 2009 al 2014 ed è volontario di diverse realtà associative cittadine.

Marco Venturini sarà l’assessore all’urbanistica e all’edilizia privata, alla polizia municipale e alla protezione civile, al lavoro, al Commercio e alle Attività produttive. Calenzanese, 47 anni, due figli, è operaio metalmeccanico. Della lista Sinistra per Calenzano, è consigliere comunale uscente.

“Come promesso, in tempi brevi è stata presentata la giunta – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – formata da persone preparate, con esperienza nelle Istituzioni e con competenze specifiche. Tra le prime azioni a cui ci dedicheremo ci sono il reperimento dei fondi per la gratuità dei libri di testo per le scuole primarie e la stesura di un atto di indirizzo a livello urbanistico per quanto riguarda le previsioni edificatorie, coerentemente al nostro programma di mandato”.