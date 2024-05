Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Santoro a Firenze con Orsini. Pace terra dignità per Europee 2024

Santoro a Firenze con Orsini. Michele Santoro, giornalista, leader Pace terra dignità, candidato Europee 2024 venerdì 31 maggio alle 21 in piazza Santissima Annunziata con il suo format ‘Parole proibite’.

Ospite il professor Alessandro Orsini.

Alessandro Orsini presenta il suo libro ‘Ucraina Palestina. Il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali’ edito da PaperFIRST. Presenta Benedetta Sabene.

Orsini scrive via social: “La Russia ha distrutto mezza Ucraina e non ha nemmeno iniziato. Eppure Stoltenberg e Macron vorrebbero colpire il territorio russo con le armi della Nato invece di avviare una forte iniziativa diplomatica. La guerra in Ucraina finirà così: l’Ucraina sarà sconfitta e smembrata, sia che Zelensky colpisca il territorio russo con le armi della Nato, sia che si astenga. Questo, ovviamente, è soltanto lo scenario migliore, quello ottimistico. L’altro scenario è che l’Ucraina venga colpita con le bombe atomiche”.

Michele Santoro è in tour in tutta Italia con Pace terra dignità, lista candidata alle Europee 2024 al voto 8 e 9 giugno 2024.

‘Basta armi” è un evento contro la guerra che Michele Santoro terrà a Roma nella serata di domenica 2 giugno.

Sono attesi: Gabriele Muccino, Alessandro Haber, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Vauro, Moni Ovadia, Alessandro Bergonzoni, Imma Battaglia, Francesca Fornario, Benedetta Sabene, Piergiorgio Odifreddi, Ginevra Bompiani, Sabina Ciuffini, Tiare Gatti Mora, H.E.R., Maurizio Acerbo, Gennaro Spinelli, Noor Shihadeh, Ali Rashid e Giovanna Soria.

Roma, 2 giugno, ore 21.00 ➡️ Villa Borghese – Prospettiva del Teatro

“La Pace non sta da sola. Pace Terra e Dignità sono i tre beni comuni primari di una politica che restituisca innanzitutto ai giovani la speranza e la fiducia nel futuro, e possa promettere l’ancora inattuato diritto al perseguimento della felicità”.

Come spiega Pace terra dignità capitanata da Michele Santoro “Tutti dicono di volere la pace nel mondo, ma questa non si può nemmeno pensare se prima non finiscono i massacri in Ucraina e in Medioriente, se non si pone fine alla ‘terza guerra mondiale a pezzi’ che arriva fino al Pacifico. La Pace non solo è assenza di violenza delle armi e di pratiche di guerra, vuol dire non rapporti antagonistici né sfide militari o sanzioni genocide tra gli Stati, mettere la diplomazia al primo posto, implica prossimità e soccorso a tutti i popoli nei momenti di difficoltà”.

“Per adempiere al suo compito occorre che ripudi le armi come mezzo di offesa agli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali, che ottenga il cessate il fuoco in Ucraina, che intervenga con ininterrotta energia finché i popoli di Gaza e Palestina non siano restituiti a godere il valore della vita e una umana convivenza.

Noi consideriamo la guerra la manifestazione più estrema del potere patriarcale fondato sulla logica di potenza, sulla sopraffazione, sulla violenza. Le culture e le pratiche dei movimenti delle donne che vi si oppongono possono essere determinanti per costruire un mondo nuovo, pacifico e giusto, fondato sulla cura, sollecito delle differenze e avverso alle diseguaglianze”.

“Noi non consideriamo la politica, nemmeno le elezioni, come lo scontro tra amico e nemico. Per questo partecipiamo ad esse non per vincere seggi ma per sottrarre l’Europa alla guerra e invitare tutte le forze politiche a riconoscersi in ciò che è essenziale per tutti e ad esplorare le strade verso un altro mondo possibile”.