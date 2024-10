Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sara Funaro a Strasburgo: summit sindaci europei

Sara Funaro a Strasburgo, missione istituzionale a Strasburgo per la sindaca di Firenze, Sara Funaro, lunedì 21 e martedì 22 ottobre al summit dei sindaci europei di Eurocities, la rete di 140 città in oltre 30 paesi europei che ha lo scopo di rafforzare il ruolo degli enti locali nella definizione delle politiche e della legislazione europea.

Il vertice è un incontro tra i sindaci europei e i nuovi membri del Parlamento europeo, durante il quale i sindaci condivideranno la loro visione per il prossimo mandato dell’Unione europea, il dialogo con i nuovi europarlamentari, e rafforzeranno la loro collaborazione con il Parlamento europeo.

L’intervento della sindaca Sara Funaro, che in Eurocities ricopre il ruolo di commissario ombra per l’inclusione sociale, nel dibattito dal titolo ‘Un’Europa migliore parte dalle città”. Incontro con la sindaca di Strasburgo Jeanne Barseghian e partecipazione alla conferenza dal titolo ‘Sindaci, difensori della democrazia in Europa?’, al palazzo dell’Aubette con, tra gli altri, la sindaca di Strasburgo e i primi cittadini di Lipsia Burkhard Jung e di Budapest Gergely Karácsony.

Martedì 22 ottobre la sindaca Funaro sarà nella sede del Parlamento europeo per la conferenza che vedrà protagonisti i parlamentari e i sindaci europei, che si confronteranno sulle sfide europee delle città e parteciperà anche al Comitato esecutivo di Eurocities, seguito della rielezione di Firenze tra le 12 città che lo compongono.