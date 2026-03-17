I vigili del fuoco passano dal terrazzo per domare il rogo in un condominio

FIRENZE – Paura nella tarda mattinata nel capoluogo toscano a causa di un rogo scoppiato all’interno di un edificio residenziale. Intorno alle 12:20, un’emergenza ha interessato un appartamento situato in via Antonio Canova, posizionato al secondo livello di un condominio che conta in totale cinque piani.

Per fronteggiare le fiamme si è resa necessaria una rapida mobilitazione dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’evento sono accorse unità provenienti sia dalla sede centrale fiorentina che dal distaccamento di Firenze Ovest. L’apparato tecnico di emergenza ha schierato una squadra operativa supportata da un’autoscala, un’autobotte e un carro aria.

I pompieri hanno individuato i fumi della combustione che si sprigionavano dal balcone dell’abitazione colpita. Per velocizzare le operazioni, gli operatori si sono introdotti nei locali passando proprio dalla terrazza, riuscendo così a soffocare il focolaio e a spegnere l’incendio.

Nonostante i problemi all’edificio, il bilancio dell’accaduto è rassicurante sotto il profilo umano: nessuna persona è rimasta coinvolta. A puro titolo precauzionale, sono stati comunque fatti confluire sul posto due equipaggi sanitari.

Al termine delle procedure di spegnimento e di bonifica, i tecnici hanno decretato l’immobile non fruibile a causa dei pesanti danni materiali provocati dalle fiamme. Oltre ai mezzi di soccorso, l’area ha visto l’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale per garantire la sicurezza e svolgere i rilievi di competenza.