Seconda cinquina di fila: la Fiorentina stende anche la Roma

Fiorentina – Roma 5-1FIORENTINA (4-3-2-1)

: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli (74′ Quarta), Cataldi (56′ Richardson), Bove (66′ Sottil); Colpani, Beltran (66′ Kouamé); Kean (74′ Ikoné). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Kayode, Parisi, Moreno, Biraghi. Allenatore: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (46′ Baldanzi), Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante (77′ Kone), Angelino (77′ Zalewski); Dybala (67′ Hummels), Pellegrini; Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Dahl, Zalewski, Abdulhamid, Le Fée, Paredes, Shomurodov. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Sozza di Seregno

RETI: 9′ e 41′ Kean, 17′ rig. Beltran, 39′ Kone, 52′ Bove, 70′ aut. Hummels

NOTE: Ammoniti Ranieri, Kean, Mancini, Pisilli, Kone. Espulso Hermoso al 65′

FIRENZE – Prestazione maiuscola della Fiorentina che al Franchi mette a segno la seconda cinquina consecutiva dopo il successo della scorsa settimana a Legge.

Partenza subito veemente dei viola che in meno di venti minuti è già sul doppio vantaggio con Kean e con un calcio di rigore di Beltran. La difesa della Roma soffre e i giallorossi di Juric, già in bilico, si affidano all’estro di Dybala. La formazione ospite accorcia con Kone ma è ancora Kean a fare 3-1 e a tenere a distanza gli avversari all’intervallo.

Nella ripresa è buio pesto: l’ex Bove cala il poker, la Roma resta anche in dieci per l’espulsione di Hermoso. Entra ed esordisce Hummels, che trova lo sfortunato autogol che chiude virtualmente e non solo il match.

Giovedì si torna in campo per la trasferta con il Genoa.