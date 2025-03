PalaJova 2025: il simpatico siparietto tra Jovanotti e la Chiuri

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Prosegue a gonfie e vele il PalaJova 2025, il tour di Jovanotti nei palazzetti di tutta Italia iniziato il 4 Marzo e Pesaro e che si concluderà nella magnifica Arena di Verona a Maggio.

In una delle 8 serate al Nelson Mandela Forum di Firenze, tutte sold out e cariche di ospiti, abbiamo assistito ad un vero crossover tra il mondo dello spettacolo e quello della moda.

In un simpatico siparietto postato da Jovanotti sulla sua pagina Instagram assistiamo ad una discussione amichevole tra il cantante e la creativa di Dior Maria Grazia Chiuri, colei che cura ogni mise del PalaJova e che dona alla star quello stile unico che lo distingue e che lo rende riconoscibile da chiunque.

In questo breve video, Jovanotti elogia la Chiuri per le sue capacita stilistiche e creative, la quale risponde in tono arrabbiato ma amichevole, dicendosi offesa perché il cantante non ha messo in scaletta due delle sue canzoni preferite, Senza se e senza ma e Gente nella notte.

Il video si conclude poi con Jovanotti che ringrazia calorosamente il pubblico di Firenze, Che concerto!