Notte fonda per la Viola: De Gea non basta, la Dea colpisce due volte

BERGAMO – L’Atalanta non fa sconti. Al termine di una gara vibrante, la Dea supera la Fiorentina con un netto 2-0, frutto di cinismo e opportunismo. I viola pagano a caro prezzo gli errori sotto porta in avvio e un pizzico di sfortuna, sbattendo contro i legni e contro un Carnesecchi sempre attento.

L’approccio della Fiorentina è aggressivo. Pronti, via e dopo soli cinque minuti arriva una doppia clamorosa occasione. Kean spara su Carnesecchi, Piccoli fallisce il tap-in vincente. Sembra il preludio a una gara d’attacco per gli ospiti, ma l’Atalanta cresce alla distanza. De Gea deve fare gli straordinari, opponendosi prima a Scamacca e poi a De Ketelaere. La partita si sblocca al 41′ con un episodio rocambolesco. Kossounou lascia partire un tiro-cross che inganna De Gea: la palla finisce in rete per il vantaggio orobico. Nel recupero del primo tempo, Lookman sfiora il raddoppio, mandando le squadre al riposo sull’1-0.

La ripresa si apre con il colpo del ko. Al 51′ De Gea compie un miracolo su De Ketelaere, ma sulla ribattuta Lookman non perdona e firma il 2-0. La Fiorentina accusa il colpo, ma prova a reagire con orgoglio. De Roon sfiora il tris, trovando ancora una grande risposta del portiere viola.

La pressione aumenta. Mandragora viene murato, poi l’episodio che spegne le speranze: al 75′ il colpo di testa di Kean si stampa sul palo. Poco prima, Scamacca aveva salvato sulla linea un altro tentativo dell’attaccante. Il finale è segnato dal nervosismo. Fioccano i cartellini gialli per Pongracic, Marì e Mandragora. L’Atalanta controlla e sfiora il tris con il neo entrato Krstovic nel recupero. Al triplice fischio è festa nerazzurra: tre punti pesanti conquistati con solidità e concretezza.

Il tabellino

Atalanta – Fiorentina 2-0

ATALANTA (3-4-3)

: Carnesecchi; Kossounou, Hien (86′ Kolasinac), Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson (67ì Pasalic), Zappacosta (67′ Zalewski); De Ketelaere, Scamacca (77′ Kristovic), Lookman (77’Sulemana). All. Palladino.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodò (64′ Fortini), Mandragora, Fagioli (64′ Gudmundsson), Sohm (79′ Ndour), Parisi; Piccoli (79′ Richardson), Kean. All. Vanoli.

RETI: 41′ Kossounou (A), 51′ Lookman (A).

NOTE: Ammoniti: Pongracic (F), Marì (F), Mandragora (F), Hien (A).