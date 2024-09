Basket, Massimo Faraoni confermato alla guida della Fip Toscana all’unanimità

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Massimo Faraoni confermato al vertice della Fip Toscana per il quadriennio 2024/2028. Il presidente uscente ha raccolto il 100 per cento dei voti, 115 su 115 società presenti, al termine dell’assemblea generale del Comitato regionale, che si è svolta questa mattina al PalaCoverciano di Firenze.

“Ringrazio le società per la rinnovata fiducia – ha affermato Faraoni. – Sono stati tre anni importanti, durante i quali il basket toscano è cresciuto costantemente, arrivando a concludere questa stagione con 712 squadre iscritte ai campionati, 35 in più rispetto allo scorso anno, 9239 gare gestite ed un incremento del 9,43% del movimento femminile, che aumenta costantemente. Numeri che collocano la Toscana tre le prime 4-5 regioni italiane per il movimento della pallacanestro e gran parte del merito di questi risultati va dato alle società e ai loro dirigenti, che con grande impegno e passione portano avanti l’attività. La Toscana è una regione ambiziosa, per questo vogliamo continuare a crescere e a migliorarci, grazie anche al confronto quotidiano con le società, che rappresentano l’anima della Federazione”.

Oltre al nuovo Presidente, sono stati eletti i nuovi consiglieri regionali, che andranno a comporre il consiglio direttivo: Riccardo Caliani (per Siena), Massimo Bulgarelli (per Pistoia), Andrea Pierini (per Pisa), Pietro Pallini (Per Massa), Michele Pierguidi (per Firenze), Sergio Masi (per Firenze).

All’assemblea hanno partecipato anche il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo ed il consigliere federale Fip, Marco Petrini.