Bestia nera Conegliano: Savino Del Bene Scandicci ko al PalaBigMat

Savino Del Bene Volley – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: 0-3 (41-43,22-25,20-25)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2), Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin, Ribechi, Bosetti 9, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 6, Antropova 24, Weitzel 5. All.: Gaspari.

IMOCO CONEGLIANO: Guimaraes 11, Zhu 17, Scognamillo, Ewert n.e., Lubian 5, De Gennaro (L1), Haak 27, Munarini (L2), Wolosz 3, Adigwe, Daalderop, Chirichella n.e., Fahr 9, Sillah n.e.. All: Santarelli.

ARBITRI: Brunelli – Zavater

FIRENZE – Il remake della finale del mondiale per Ccub e della Coppa Italia sorride alla Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, capace di espugnare in tre set un Pala BigMat completamente sold out.

Il primo set è stato spettacolo puro, uno dei parziali più lunghi della storia del campionato di serie A1, con le due formazioni che hanno giocato in equilibrio per oltre 45 minuti. Da un lato Antropova (14) e dall’altra Haak (12) hanno guidato l’attacco delle due compagini nel primo set, chiuso soltanto 41-43 in favore delle ospiti.

Nella seconda frazione la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ha invece messo l’acceleratore sin dai primi punti, guadagnando un vantaggio importante e resistendo alla rimonta toscana sul turno al servizio di Antropova, e sigillando con Lubian per 22-25.

Così come accaduto nel set precedente, sono Wolosz e compagne a imporre il proprio ritmo, portandosi avanti grazie alle conclusioni di un’immarcabile Haak (27 punti e top scorer) e concludendo la contesa sul 20-25.

Il premio Mvp è stato assegnato al libero ospite Monica De Gennaro, che chiude il match con il 100% di positività in ricezione (72% di perfetta). Come anticipato, Isabelle Haak è stata la top scorer del match, supportata da Zhu (17) e Gabi (11). Per le padrone di casa, ottima prestazione offensiva di Antropova (24), seguita da Skinner (11) e Bosetti (9).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha servito con una maggiore intensità (8-3) ma realizzato un numero inferiore di muri vincenti (8-9). Per quanto riguarda poi le percentuali di ricezione, le toscane hanno registrato numeri superiori (86%-62%) mentre hanno attaccato con percentuali inferiori (37%-53%).

Archiviata una settimana impegnativa sul duplice fronte europeo e italiano, Ognjenovic e compagne affronteranno mercoledì 11 febbraio alle 20,30 l’ostica trasferta marchigiana in casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

La cronaca

Coach Gaspari post-partita dice: “Ha vinto la squadra più forte, la squadra più fisica e quella con maggiori capacità tecniche, soprattutto nei momenti decisivi. La qualità d’attacco di Conegliano, in questo momento, non ce l’ha nessuno. È un peccato, perché il primo set, giocato per 50 minuti punto su punto, con grande lucidità di squadra, ci ha visto avere — se non ricordo male — cinque o sei occasioni per chiuderlo. Lo dico subito: sono estremamente orgoglioso di queste ragazze, perché stanno dando il 110% di quello che siamo. Non smettono un secondo di lottare. È chiaro che resta il rammarico per una palla, due palle, ma a volte diventa difficile quando ti trovi davanti una squadra con una fisicità che avete visto tutti, oggi ci è passata sopra spesso. A questo si può porre rimedio con un po’ di difesa in più, cosa che oggi ci è mancata soprattutto sugli esterni. Merito loro. Noi veniamo da due settimane estremamente impegnative, ma il percorso deve essere questo e l’obiettivo deve essere chiaro. Abbiamo tre gare al termine, quindi ora testa alla prossima sfida con Vallefoglia.”