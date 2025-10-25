Bisonte Firenze, contro Monviso inizia un altro tour de force

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze, continua il tour de force di gare a scadenza ravvicinata.

Archiviato il primo mini ciclo di tre partite in otto giorni, che ha fruttato un ottimo bottino di cinque punti, Il Bisonte Firenze si appresta ad affrontarne un altro, ancora più decisivo considerando le avversarie: si parte domani (26 ottobre) alle 17, con il match del Pala BigMat contro la Wash4Green Monviso Volley valido per la quinta giornata della serie A1 Tigotà, poi mercoledì sarà la volta della trasferta di Cuneo e la domenica successiva della gara in casa con Perugia.

Tre partite contro squadre dal livello e dagli obiettivi simili, in cui le bisontine dovranno provare a proseguire la loro striscia positiva: gli ultimi tre match hanno fatto registrare due successi al tie break contro Vallefoglia e Macerata e un’onorevolissima sconfitta, ancora al tie break, nel derby con Scandicci, ma soprattutto hanno mostrato una squadra capace sia di giocare bene che di saper reagire ai momenti di difficoltà. Caratteristiche che saranno fondamentali anche contro il Monviso, squadra che avrà tanta voglia di ripartire dopo i tre ko di fila incassati negli ultimi tre match e che non merita per valori tecnici gli attuali tre punti in classifica.



Sono quattro le ex della sfida, e giocano tutte nella Wash4Green: si tratta di Ilaria Battistoni, bisontina dal 2023 al 2025, di Adhu Malual e Anna Davyskiba, a Firenze nell’ultima stagione, e di Amandha Sylves, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per due annate fra il 2021 e il 2023. Considerando il Monviso Volley come la naturale prosecuzione del Pinerolo, i precedenti ufficiali fra le due squadre sono sei, con quattro vittorie per le bisontine e due per le piemontesi.



“Veniamo da un’altra bella prestazione nel derby che ci ha fruttato un punto d’oro: l’ho detto anche alle ragazze, è un risultato di cui dobbiamo essere orgogliosi e che ci dobbiamo tenere stretto – dice coach Federco Chiavegatti – Domani invece affrontiamo una squadra che ha grande voglia di rivincita: il Monviso ha giocato un paio di partite non al suo livello, e quindi vorrà assolutamente rifarsi. É una squadra con dei buoni terminali in attacco, e un paio, Davyskiba e Malual, li conosciamo anche molto bene e sappiamo che possono dare tanto fastidio: ci aspetta una partita che presenta tante insidie, e che dovremo affrontare come abbiamo affrontato quelle precedenti, mettendo loro pressione fin dal primo punto e sfruttando le nostre caratteristiche migliori. Con la battuta possiamo e dobbiamo fare male, poi dovremo essere ordinate a muro-difesa e brave nella scelta dei colpi: abbiamo fatto vedere di avere una bella varietà di soluzioni, e dobbiamo usarle tutte”.

La Wash4Green Monviso Volley di coach Michele Marchiaro dovrebbe schierarsi con Ulrike Bridi (classe 1998) in palleggio, Adhu Malual (2000) come opposto, Yasmina Akrari (1993) e la statunitense Anna Dodson (2001) al centro, la bielorussa Anna Davyskiba (2000) e Sofia D’Odorico (1997) in posto quattro, e Ilenia Moro (1999) nel ruolo di libero.