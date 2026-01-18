L’ultimo regalo a Rocco: la Fiorentina espugna Bologna nel segno di Commisso

BOLOGNA – Non potevano perdere. Non oggi. Nel Derby dell’Appennino più triste, la Fiorentina trova la forza di reagire al lutto e conquista tre punti pesantissimi. Al Dall’Ara finisce 1-2: una vittoria che vale ossigeno puro per la zona salvezza, ma che soprattutto vale come ultimo omaggio al presidente Rocco Commisso, scomparso ieri.

L’atmosfera è surreale. I viola scendono in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio commosso e un lungo applauso uniscono le due tifoserie. Poi parla il campo. E la squadra di Vanoli sembra avere una marcia in più, spinta da una motivazione che va oltre la tattica.

Il primo tempo è un monologo ospite. La Fiorentina ci prova subito. Al 17′ Ndour segna e indica il cielo, ma il Var annulla per fuorigioco. L’appuntamento con la dedica è solo rimandato di due minuti. Al 19′ Mandragora si inserisce sul secondo palo e sblocca il match: 0-1 e dito puntato verso l’alto. È l’immagine della giornata. Il Bologna è in bambola, fatica a creare e soffre le ripartenze. Allo scadere della prima frazione arriva il colpo del ko: cross di Dodò, Piccoli insacca. Il VAR controlla, tutto buono. Si va al riposo sullo 0-2.

Nella ripresa i padroni di casa provano a scuotersi. Italiano ne cambia quattro in un colpo solo per cercare la scossa. La Fiorentina però controlla, sfiorando addirittura il tris con Pongracic che si fa ipnotizzare da Ravaglia. La gara sembra chiusa, ma il calcio è strano. Nel finale la Viola cala fisicamente e perde Parisi per infortunio. Il Bologna si getta in avanti con la forza della disperazione. All’86’ Rowe colpisce un palo clamoroso. Due minuti dopo, all’88’, Fabbian riapre tutto con un colpo di testa preciso.

Gli ultimi minuti sono di sofferenza pura. Cinque di recupero, il Bologna preme, volano i cartellini. Ma il muro viola regge.

Il tabellino

Bologna – Fiorentina 1-2

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm (46′ Zortea), Heggem, Casale, Miranda; Freuler (46′ Moro), Pobega (72′ Ferguson); Orsolini (46′ Rowe), Odgaard (46′ Fabbian), Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli (94′ Ranieri); Parisi (80′ Fortini), Mandragora (72′ Sohm); Ndour (72′ Brescianini), Gudmundsson (72′ Solomon); Piccoli. All. Vanoli.

RETI: 19′ Mandragora (F), 45’+3′ Piccoli (F), 88′ Fabbian (B).

NOTE: Ammoniti: Holm (B), Miranda (B), Ferguson (B).