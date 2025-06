Calendario serie A, la Fiorentina parte a Cagliari. Per il Pisa esordio a Bergamo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Serie A, sorteggiato il calendario. Passerella per scegliere gli accoppiamenti della prossima stagione fra calciatori del passato e highlights del campionato appena trascorso.

Si parte il 24 agosto e la Fiorentina partirà a Cagliari, quindi un’altra trasferta a Torino prima della dobbia sfida al Franchi con i campioni d’Italia del Napoli e con il Como di Fabregas. La riedizione del derby con il Pisa è il programma alla quinta giornata di andata all’Arena Garibaldi e alla settima di ritorno al Franchi. Chiusura del girone di andata con la Lazio all’Olimpico e del campionato con l’Atalanta in casa. La sfida con gli acerrimi rivali con la Juventus sarà in casa all’andata alla 12esima e in trasferta al ritorno alla penultima.

Per il Pisa, a parte il derby, l’inizio del ritorno in A sarà a Bergamo contro l’Atalanta di Juric, poi doppia gara interna con Roma e Udinese. Detto del derby con la Fiorentina la chiusura del girone di andata sarà contro il Como in casa, l’ultima di campionato con la Lazio all’Olimpico dopo la sfida casalinga ai campioni d’Italia del Napoli.