Camilla Mingardi non sarà nel roster della Savino Del Bene 2025/2026

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha ufficializzato che nella prossima stagione Camilla Mingardi non farà parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari.

L’opposta bresciana conclude così la sua seconda esperienza con il club, dato che aveva già vestito la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2022-2023.

Tornata a Scandicci per la stagione 2024-2025, Mingardi si è rivelata una pedina preziosa per lo staff tecnico, dimostrando grande disponibilità e spirito di adattamento, contribuendo al raggiungimento dei traguardi stagionali.

Nel campionato di serie A1 ha collezionato 29 presenze, realizzando 235 punti, 22 muri e 3 ace. In Coppa Italia ha disputato 2 incontri, mettendo a segno 10 punti, mentre in Cev Champions League è scesa in campo in 4 partite, totalizzando 25 punti e 3 muri vincenti.

La Savino Del Bene Volley saluta e ringrazia Camilla Mingardi per il contributo fornito nel corso della stagione appena conclusa, augurandole il meglio per le sue prossime esperienze professionali.