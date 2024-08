Dieci anni senza Alfredo Martini, il ricordo di Sesto Fiorentino

A dieci anni dalla scomparsa si sente ancora, forte, l’assenza di Alfredo Martini, il cui ricordo è ancora vivo e presente. Sono indimenticabili l’umanità e l’attenzione con cui guardava soprattutto ai più giovani, trovando sempre le parole giuste per incoraggiarli ad essere non solo sportivi, ma anche cittadine e cittadini di domani.

L’affetto straordinario della nostra città e di tutto il movimento ciclistico italiano, che in questi anni nel suo nome si è ritrovato tante volte per le strade di Sesto, sono prove tangibili del segno che Alfredo è stato capace di lasciare in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo ed è capace di lasciare in chi lo ha conosciuto solo di recente, leggendo le sue riflessioni e traendone ispirazione ed esempio. Per tutto questo non smetteremo mai di essergli grati”.