Esordio a Napoli da neopromossa per la Rari Nantes Firenze di pallanuoto

FIRENZE – Cresce l’attesa per il ritorno in vasca, in un campionato di serie A1, per la storica Rari Nantes Florentia.

La prima tappa sarà sabato 12 ottobre alle 18 al Centro Tecnico Federale Scandone, dove i biancorossi di Minetti affrontano il Posillipo Napoli nel primo turno dell’edizione 106 del campionato che apre la strada ai mondiali di Singapore in programma dall’11 luglio al 3 agosto 2025.

Un big match in odor di storia tra due club blasonati del panorama nazionale ed europeo che oltre a dividersi la storia portando in acqua ben venti scudetti complessivi (9 la Florentia e 11 il Posillipo) sulle sponde gigliate, rispolverano i ricordi dell’ultima finale scudetto 2001, persa in gara 5 proprio contro i partenopei e quelli meno felici dell’indomani del sequestro della sede storica della società Toscana del 2 gennaio 2013.

Per la Florentia neopromossa d’eccezione, alla sua stagione numero 102 nella massima serie, un ritorno da cartolina con l’eredità di regina dell’ultima serie A2 coronata da una striscia d’imbattibilità di ben 34 partite consecutive (ultima sconfitta contro la Vis Nova Roma il 28 gennaio 2023).

Per Giacomo Bini da poco tornato a casa Rari e Luca Minetti, da cinque stagioni alla guida dei gigliati, un viaggio nel passato essendo due dei protagonisti in acqua dell’ultimo successo esterno a Napoli datato 5 gennaio 2013, all’indomani del fatidico giorno che segnò l’inizio del calvario della storia del club, terminato lo scorso marzo con l’assoluzione in appello del presidente Pieri.

Per la Florentia pronta al riscatto in acqua e fuori, l’onere insieme al Posillipo della prima diretta streaming della stagione sulla piattaforma Waterpolo Channel. Fischio d’inizio alle 18, dirige il duo Severo- Giacchini.