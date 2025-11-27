Dzeko colpisce la traversa, il Var ferma Gudmundsson: l’Aek espugna il Franchi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una serata stregata condanna la Fiorentina alla sconfitta. Al Franchi, nella quarta giornata di Conference League, l’Aek Atene si impone per 1-0. Decisiva la rete di Gacinovic nel primo tempo, ma i viola recriminano per la sfortuna: due gol annullati e una traversa colpita da Dzeko hanno negato un pareggio che sarebbe stato meritato.

L’avvio è di marca greca, con Pilios spina nel fianco sulla sinistra. La Fiorentina sembra sbloccarsi al 17′: mischia in area, Gudmundsson ribadisce in rete da due passi. L’urlo del Franchi però si strozza in gola: il Var annulla per fuorigioco attivo di Ranieri. Passata la paura, l’AEK colpisce. Al 35′ la difesa viola si fa trovare impreparata: cross dal fondo e Gacinovic, colpevolmente solo in area, batte De Gea per lo 0-1. La squadra di Vanoli accusa il colpo e fatica a reagire prima dell’intervallo.

Nella ripresa la musica cambia. La Fiorentina alza il baricentro e trova nuovamente la via della rete con Ranieri al 56′, ma anche questa volta l’arbitro annulla tutto. Vanoli getta nella mischia Kean e ridisegna la squadra con un triplo cambio nel finale. La pressione è massima, ma la porta sembra stregata. Al 77′ Edin Dzeko stacca imperioso di testa su calcio d’angolo: la palla si stampa sulla traversa.

Sbilanciata in avanti, la Fiorentina rischia il tracollo. L’AEK agisce in contropiede e sfiora il raddoppio con Zini, che colpisce il palo a De Gea battuto. Nonostante i sette minuti di recupero e gli ultimi tentativi di Mandragora, il muro greco regge fino al triplice fischio. Una sconfitta che brucia, maturata in una notte in cui tutto sembrava girare per il verso sbagliato.

Il tabellino

Fiorentina – Aek Atene 0-1

FIORENTINA (3-5-2):

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (80′ Viti); Fortini (80′ Fazzini), Mandragora, Nicolussi Caviglia (79′ Fagioli), Ndour (64′ Kean), Parisi (63′ Kouadio); Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli.

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Marin, Pineda; Gacinovic (82′ Grujic), Pereyra (67′ Mantalos), Koita (67′ Zini (90′ Penrice)); Jovic. All. Nikolic.

RETI: 35′ Gacinovic (A).

NOTE: Ammoniti: Gudmundsson (F), Pilios (A), Pongracic (F), Mandragora (F).