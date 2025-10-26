Al Franchi finisce 2-2: Kean all’ultimo respiro evita la sconfitta alla Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Al Franchi finisce in parità, ma che batticuore. La Fiorentina si aggrappa a Kean, che al 93’ trasforma il rigore del definitivo 2-2 e salva una partita che sembrava compromessa.

Il match si apre con ritmi alti ma anche con molti errori. Il Bologna parte meglio e colpisce al 27’ con Castro, autore di una splendida mezza rovesciata che lascia di sasso De Gea. La Viola prova a reagire, ma Ranieri spreca una clamorosa occasione davanti a Skorupski. Poco dopo ci prova Mandragora su punizione, ma il portiere respinge. Si va al riposo sull’0-1.

Nella ripresa, la squadra di Pioli parte male e al 52’ incassa anche il raddoppio di Cambiaghi, servito da un triangolo perfetto con Orsolini e Holm. Il 3-0 di Dallinga viene annullato dal VAR per fuorigioco millimetrico, ma la Fiorentina continua a soffrire.

Pioli cambia tutto: dentro Dzeko, Ndour e Fortini. La scossa arriva. Al 74’, un fallo di mano di Ferguson regala un rigore ai viola, e Gudmundsson è glaciale dal dischetto: 1-2 e partita riaperta.

Il Bologna resta in dieci all’83’, quando Holm rimedia il secondo giallo. Da lì, la Viola ci crede. Kean prima si guadagna un rigore al 92’ per un tocco di mano di Bernardeschi, poi dal dischetto non sbaglia: 2-2. Negli istanti finali Dodo ha la palla della vittoria, che però tira alto.

Un punto che pesa più del risultato. La Fiorentina mostra carattere e reazione, pur tra mille difficoltà. Il Bologna, ordinato e spietato per oltre un’ora, si ferma sul più bello.

Il tabellino

Fiorentina – Bologna 2-2FIORENTINA (3-5-1-1)

: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (85′ Piccoli); Dodo, Mandragora (54′ Ndour), Nicolussi Caviglia (65′ Sabiri), Fagioli (54′ Dzeko), Gosens (54′ Fortini); Gudmundsson; Kean. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (77′ Bernardeschi), Fabbian (77′ Pobega), Cambiaghi (65ì Rowe (86′ Casale)); Castro (65′ Dallinga). All. Italiano.

RETI: 25′ Castro (B), 52′ Cambiaghi (B), 74′ Gudmundsson (F), 94′ Kean (F).

NOTE: Ammoniti: Gosens (F), Freuler (B), Gudmundsson (F), Holm (B), Rowe (B), Dzeko (F), Lucumí (B). Espulsioni: Holm (B).