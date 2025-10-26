12.6 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Al Franchi finisce 2-2: Kean all’ultimo respiro evita la sconfitta alla Fiorentina

Emozioni e colpi di scena a Firenze: la squadra di Pioli rimonta due gol e conquista un punto prezioso contro un Bologna coriaceo

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Al Franchi finisce 2-2: Kean all’ultimo respiro evita la sconfitta alla Fiorentina
Al Franchi finisce 2-2: Kean all’ultimo respiro evita la sconfitta alla Fiorentina (foto FB Acf Fiorentina)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Al Franchi finisce in parità, ma che batticuore. La Fiorentina si aggrappa a Kean, che al 93’ trasforma il rigore del definitivo 2-2 e salva una partita che sembrava compromessa.

Il match si apre con ritmi alti ma anche con molti errori. Il Bologna parte meglio e colpisce al 27’ con Castro, autore di una splendida mezza rovesciata che lascia di sasso De Gea. La Viola prova a reagire, ma Ranieri spreca una clamorosa occasione davanti a Skorupski. Poco dopo ci prova Mandragora su punizione, ma il portiere respinge. Si va al riposo sull’0-1.

Nella ripresa, la squadra di Pioli parte male e al 52’ incassa anche il raddoppio di Cambiaghi, servito da un triangolo perfetto con Orsolini e Holm. Il 3-0 di Dallinga viene annullato dal VAR per fuorigioco millimetrico, ma la Fiorentina continua a soffrire.

Pioli cambia tutto: dentro Dzeko, Ndour e Fortini. La scossa arriva. Al 74’, un fallo di mano di Ferguson regala un rigore ai viola, e Gudmundsson è glaciale dal dischetto: 1-2 e partita riaperta.

Il Bologna resta in dieci all’83’, quando Holm rimedia il secondo giallo. Da lì, la Viola ci crede. Kean prima si guadagna un rigore al 92’ per un tocco di mano di Bernardeschi, poi dal dischetto non sbaglia: 2-2. Negli istanti finali Dodo ha la palla della vittoria, che però tira alto.

Un punto che pesa più del risultato. La Fiorentina mostra carattere e reazione, pur tra mille difficoltà. Il Bologna, ordinato e spietato per oltre un’ora, si ferma sul più bello.

Il tabellino

Fiorentina – Bologna 2-2FIORENTINA (3-5-1-1)

: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (85′ Piccoli); Dodo, Mandragora (54′ Ndour), Nicolussi Caviglia (65′ Sabiri), Fagioli (54′ Dzeko), Gosens (54′ Fortini); Gudmundsson; Kean. All. Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (77′ Bernardeschi), Fabbian (77′ Pobega), Cambiaghi (65ì Rowe (86′ Casale)); Castro (65′ Dallinga). All. Italiano.
RETI: 25′ Castro (B), 52′ Cambiaghi (B), 74′ Gudmundsson (F), 94′ Kean (F).
NOTE: Ammoniti: Gosens (F), Freuler (B), Gudmundsson (F), Holm (B), Rowe (B), Dzeko (F), Lucumí (B). Espulsioni: Holm (B).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
12.6 ° C
13.2 °
11.8 °
86 %
0.3kmh
99 %
Mar
20 °
Mer
20 °
Gio
20 °
Ven
22 °
Sab
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1936)ultimora (1436)vid (233)sport (63)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati