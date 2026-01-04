Viola, vittoria col batticuore: partita stregata, la risolve Kean con una zampata nel finale

FIRENZE – Una partita pazza, sporca, nervosa. Sembrava una domenica stregata per la Fiorentina, ma il finale regala l’estasi. Al secondo minuto di recupero, quando lo 0-0 pareva scritto nella pietra, Moise Kean ha trovato la zampata decisiva che vale tre punti pesantissimi.

Il pomeriggio si apre con il silenzio commosso per le vittime di Crans-Montana. Poi, spazio al campo. La Viola parte forte: Parisi centra una traversa clamorosa di testa al 12′, su lancio di Ranieri. La gara però si incattivisce presto. Alla mezz’ora Bondo rischia grosso e viene sostituito per evitare il rosso. Il momento chiave del primo tempo arriva al 36′. Contatto in area tra Baschirotto e Piccoli: l’arbitro La Penna fischia il rigore. Il “Franchi” esulta, ma il monitor gela l’entusiasmo. Il rigore viene revocato per un fallo precedente dell’attaccante viola. Saltano i nervi. Un fallo di Payero su Dodò accende una maxi-rissa che coinvolge tutti i giocatori: ne fanno le spese due membri delle panchine, espulsi dal direttore di gara. Si va al riposo tra le polemiche e senza reti.

Nella ripresa i ritmi calano, ma i brividi non mancano. La Fiorentina rischia il suicidio sportivo al 60′: Vardy scippa palla a Ranieri, serve un intervento provvidenziale di Comuzzo per evitare il peggio. Dalla panchina arrivano forze fresche. Esordisce il neo-acquisto Solomon, entrano Gosens e Nicolussi Caviglia. Ma la mossa vincente arriva solo all’84’, quando Kean rileva Gudmundsson.

L’assedio finale è confuso ma generoso. Al 92′ succede tutto in un attimo. Il giovane Fortini calcia in porta, Audero compie un miracolo respingendo la conclusione, ma il pallone resta lì. Sul rimpallo si avventa come un falco Kean, che insacca il gol vittoria. È la rete che scaccia gli incubi e fa esplodere lo stadio. Una vittoria di nervi, voluta fino all’ultimo secondo.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3)

: De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Ranieri (66′ Parisi); Ndour (76′ Fortini), Fagioli, Mandragora (84′ Nicolussi Caviglia); Parisi (66′ Gosens), Piccoli, Gudmundsson (84′ Kean). All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero (76′ Zerbin), Bondo (28′ Grassi), Vandeputte (59′ Vazquez), Pezzella; Bonazzoli (76′ Moumbagna), Vardy (76′ Sanabria). All. Nicola.

RETI: 92′ Kean (F).

NOTE: Ammoniti: Bondo (C), Payero (C), Dodô (F).