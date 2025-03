Fiorentina, Palladino elogia Kean: “È il futuro della nazionale”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Palladino punta forte su Kean. L’attaccante viola e della nazionale per l’allenatore della Fiorentina è destinato a grandi cose anche se “dipenderà tutto da lui”.

Palladino parla a due giorni dal big match contro l’Atalanta al Franchi, che si gioca il 30 marzo alle 15: “I meriti maggiori vanno dati al ragazzo per tutto quanto ha fatto finora, per il percorso costruito in questi mesi a Firenze – ha continuato il tecnico viola – Poi i meriti vannodivisi tra la società che lo ha preso, i compagni che lo stanno aiutando e ai tifosi che lo hanno ‘adottato’. Lu è arrivato con grande ambizione e ha raggiunto la maturità è un giocatore pronto ma può crescere ancora molto”.

L’ottima stagione, e anche la doppietta alla Germania in nazionale, hanno aumentato il novero di coloro che lo vorrebbero con sé, nonostante la clausola da 52 milioni di euro. Kean è fra coloro che sono dati per partenti come David De Gea, il portiere rinato in maglia viola: “I calciatori che abbiamo in rosa – dice il mister – hanno grandi valori umani e sportivi e per quanto ne so Moise che David si trovano molto bene qui: venivano da stagioni difficili e hanno trovato amore, fiducia, la passione di una società e di una città. Di meglio non si può chiedere, poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte“.

Intanto la Fiorentina ha presentato ricorso contro la sanzione di 50mila euro e la diffida della curva dei tifosi viola comminate dal giudice sportivo per la coreografia ben oltre il goliardico nei confronti della Juventus, esposta in curva Ferrovia in occasione della gara del 16 marzo al Franchi contro i bianconeri. L’obiettivo è ottenere una riduzione della multa se non farla togliere del tutto tenendo conto anche dei precedenti.