Reti bianche al Franchi: tra Fiorentina e Parma vince l’equilibrio tattico

FIRENZE – La sfida tra Fiorentina e Parma si conclude con un pareggio a reti inviolate, specchio fedele di una gara dominata dall’equilibrio tattico e dall’efficacia dei reparti arretrati. Nonostante una costante ricerca della via della rete da parte di entrambe le formazioni, il risultato di 0-0 certifica le difficoltà in fase di finalizzazione e l’ottima organizzazione difensiva, che hanno sistematicamente neutralizzato le rispettive iniziative offensive nell’arco dei novanta minuti.

L’approccio iniziale vede la compagine viola tentare di assumere immediatamente il controllo delle operazioni. Già al 1′, Robin Gosens prova a impensierire la retroguardia emiliana con una conclusione da fuori area murata dalla difesa. La prima vera occasione per i padroni di casa si registra al 9′, quando Luca Ranieri, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiora la traversa con un tiro di sinistro. Il Parma risponde mantenendo un baricentro basso e affidandosi quasi esclusivamente a conclusioni dalla distanza, in particolare con Gabriel Strefezza, che ci prova in tre distinte occasioni (13′, 39′ e nel recupero) senza inquadrare lo specchio della porta. Anche i tentativi emiliani con Mandela Keita ed Emanuele Valeri peccano di precisione, così come le iniziative toscane alla ricerca di Roberto Piccoli, autore di due colpi di testa terminati sul fondo intorno alla mezz’ora, evidenziando una palese difficoltà nel trasformare il possesso in pericoli concreti.

Il rientro dagli spogliatoi segna il momento di massima pressione per la Fiorentina. Al 48′, si concretizza la doppia occasione più nitida dell’incontro: Nicolò Fagioli impegna severamente il portiere avversario con un tiro centrale e, sulla ribattuta, l’immediato tentativo ravvicinato di Piccoli viene intercettato provvidenzialmente dalla difesa. La manovra offensiva viola si sviluppa sistematicamente sulle fasce laterali, sfruttando le discese di Dodô e Jack Harrison per fornire traversoni al centro; tuttavia, l’attenta retroguardia ducale compatta le linee, costringendo spesso i tiratori di casa (tra cui Ndour e Rolando Mandragora, al tiro al 54′) a cercare complesse soluzioni balistiche. Al 58′, è ancora Ranieri a rendersi pericoloso, calciando a lato da posizione decentrata su assist dello stesso Mandragora.

Con il passare dei minuti, il ritmo della gara viene progressivamente frammentato da una girandola di sostituzioni – con l’ingresso di Gaetano Oristanio e Nahuel Estévez per gli ospiti – e dal sistematico ricorso al fallo tattico nella zona nevralgica del campo per interrompere le transizioni, come testimoniano le ammonizioni comminate a Mandragora e Dodô. L’impegno offensivo della Fiorentina, pur producendo un volume di gioco significativo e numerosi corner, si scontra con una mancanza di lucidità nell’ultimo passaggio. Nel finale, un colpo di testa largo di Jacopo Fazzini su cross di Gudmundsson all’85’ e un ultimo sussulto parmense con un tiro respinto di Alessandro Circati in pieno recupero (91′) mettono in archivio un pareggio che premia la solida applicazione in fase di contenimento degli emiliani e lascia ai toscani il rammarico per la scarsa precisione balistica.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic (86′ Comuzzo), Ranieri, Gosens; Mandragora (64′ Fabbian), Fagioli, Ndour (86′ Brescianini); Harrison (81′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia (54′ Ordonez), Sorensen (82′ Estevez); Strefezza (72′ Oristanio), Cremaschi; Pellegrino (72′ Elphege). All. Cuesta.

NOTE: Ammoniti: Mandragora (F), Dodo (F).