Show al Franchi: Mandragora apre, Kean chiude. L’Udinese crolla 5-1

FIRENZE – Doveva essere una serata di tensione, si è trasformata in una goleada liberatoria. La Fiorentina, accolta allo stadio tra le contestazioni, risponde sul campo. Finisce 5-1 contro l’Udinese. Una partita senza storia, decisa da un episodio chiave dopo pochi giri di lancette.

L’avvio dei friulani è aggressivo, ma all’8′ cambia tutto. Il portiere Okoye tocca la palla con le mani fuori area per fermare Kean lanciato a rete. Rosso diretto. L’Udinese resta in dieci e la partita si inclina. La Fiorentina alza il ritmo e al 21′ passa: punizione di Mandragora, deviazione della barriera e palla in rete.

La gara è a senso unico, interrotta solo dal lancio di fumogeni che costringe a riparare la rete della porta. Al 43′ sale in cattedra Gudmundsson: veronica al limite e sinistro imparabile. È il raddoppio. Prima del riposo, c’è gloria anche per Ndour, che di testa firma il 3-0 su assist di Fagioli.

Nella ripresa l’Udinese prova a scuotersi con orgoglio, ma lascia praterie. Ne approfitta Moise Kean. L’attaccante prima ribadisce in rete un palo di Parisi (56′), poi firma la doppietta personale sfruttando un errore di Solet (68′). In mezzo, il gol della bandiera ospite: una gran botta dalla distanza di Solet che sorprende De Gea per il momentaneo 4-1.

Non è tutto oro per Palladino. L’autore del primo gol, Mandragora, esce per un problema muscolare. Inoltre, Ranieri rimedia un’ammonizione pesante: era diffidato, salterà la sfida contro il Parma. Nel finale, Bertola nega il sesto gol a Gudmundsson con un salvataggio sulla linea. Al triplice fischio, però, i fischi della vigilia sono solo un ricordo.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3)

: De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo (82′ Viti), Ranieri; Mandragora (52′ Fortini), Fagioli (82′ Nicolussi Caviglia), Ndour; Parisi (71′ Kouame), Gudmundsson, Kean (71′ Piccoli). All. Vanoli.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (10′ Sava), Solet; Zanoli (46′ Kamara), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (65′ Gueye), Bertola; Zaniolo (46′ Lovric), Davis (65′ Buksa). All. Runjiaic.

RETI: 22′ Mandragora (F), 42′ Gudmundsson (F), 45’+5′ Ndour (F), 56′ Kean (F), 66′ Solet (U), 68′ Kean (F).

NOTE: Ammoniti: Zanoli (U), Parisi (F), Ranieri (F), Nicolussi Caviglia. Espulsioni: Okoye (U).