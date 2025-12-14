La Fiorentina sbatte sui legni, il Verona colpisce: Orban firma il blitz esterno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una doccia gelata, proprio quando il pareggio sembrava scritto. Il Verona espugna il Franchi con un gol decisivo al 93′, piegando una Fiorentina sfortunata e sprecona. Finisce 1-2, con gli scaligeri che festeggiano tre punti d’oro e i viola che escono tra i rimpianti.

La gara si accende subito. Al 6′ il Verona fa tremare la porta: Bernede lascia partire un sinistro violentissimo che si stampa sulla traversa. La Fiorentina risponde con Kean e Fagioli, ma manca di precisione. Al 22′ l’illusione del gol: Fagioli segna, ma il gioco era fermo per un fallo precedente di Kean. La svolta arriva dalla panchina. Al 35′ Giovane si infortuna ed entra Orban. È la mossa del destino. Sette minuti dopo, l’attaccante scappa in contropiede su lancio di Al-Musrati e batte De Gea per lo 0-1.

La ripresa è un assedio viola. La sfortuna, però, ci vede benissimo: al 49′ un colpo di testa di Ranieri colpisce in pieno la traversa. La Fiorentina spinge e al 69′ trova il pari in modo rocambolesco. Montipò salva su Kean, ma la palla carambola su Nunez che insacca nella propria porta: 1-1. Palladino le prova tutte, inserendo anche Dzeko nel finale per l’assalto decisivo. Dall’altra parte De Gea tiene a galla i suoi con una parata super su Gagliardini.

Gli ultimi minuti sono nervosismo puro. Zanetti, tecnico del Verona, viene espulso per doppia ammonizione all’85’. Sembra finita, ma nel recupero succede l’imponderabile. Siamo al minuto 93. Rimessa laterale lunga di Valentini, spizzata di Bernede in area. Il pallone arriva a Orban che tocca quel tanto che basta: è il gol dell’1-2 finale. Il Franchi ammutolito, il Verona fa festa.

Il tabellino

Fiorentina – Verona 1-2

FIORENTINA (3-5-2):

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (61′ Fortini); Dodo (87′ Viti), Mandragora (62′ Richardson), Fagioli (87′ Ndour), Sohm (68′ Dzeko), Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse (46′ Gagliardini), Al Musrati (75′ Serdar), Bernede, Frese (75′ Valentini); Giovane (35′ Orban), Mosquera (63′ Sarr). All. Zanetti.

RETI: 42′ Orban (V), 69′ aut.Nunez (F), 93′ Orban (V).

NOTE: Ammoniti: Niasse (V), Frese (V), Al Musrati (V), Belghali (V). Espulsioni: Zanetti (V), Nunez (V).