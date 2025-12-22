12.4 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Fondazione Artemio Franchi: programma 2026 ricco di iniziative

Programma di eventi presentato dal presidente Francesco Franchi al Centro tecnico di Coverciano a Firenze con assessora Perini e consigliere regionale Casini

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Nella foto, Francesco Franchi con assessora Perini e consigliere regionale Casini (Foto sito web Fondazione Artemio Franchi)
FIRENZE – E’ un programma 2026 ricco di iniziative quello presentato dalla Fondazione Artemio Franchi col presidente Francesco Franchi al Centro tecnico di Coverciano a Firenze  in occasione dell’appuntamento conviviale per le festività natalizie.

Con il presidente Francesco Franchi, i componenti del CdA della Fondazione e Letizia Perini,  assessora allo sport del Comune di Firenze, Francesco Casini, consigliere regionale, Nicola Armentano, delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze.

Tra gli eventi sotto i riflettori 2026, la cerimonia di premiazione del XV Premio di Laurea Artemio Franchi nel Salone dei Cinquecento.
Esposizione in Palazzo Vecchio dell’archivio di documenti e foto della vita di Artemio Franchi che ripercorre la sua decennale attività di massimo dirigente Uefa e Fifa.

Appuntamenti importanti e significativi, a cui, annuncia Franchi, se ne affiancheranno altri in via di definizione, “per un forte rilancio della Fondazione che sarà affiancata, tra gli altri, dalla Lega Pro, dalla Città Metropolitana, dalla LND, dal Lions Club di Firenze, dal Liceo sportivo e dai tanti amici che non fanno e faranno mai mancare il loro fondamentale apporto”.

