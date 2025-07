Un viaggio lungo una carriera: Fulignati ritrova la via di casa

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI (FI) – Il cerchio si chiude. Andrea Fulignati è di nuovo un giocatore dell’Empoli Football Club. Dopo anni di esperienza in giro per l’Italia, il portiere empolese torna dove tutto è cominciato, con un accordo raggiunto con la Cremonese: trasferimento a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni.

Per il classe 1994, nato proprio a Empoli il 31 ottobre, si tratta di un ritorno carico di significato. È qui che aveva mosso i primi passi nel calcio, passando dai settori giovanili di Cuoiocappiano, Sestese e poi Empoli, prima di intraprendere un cammino lungo e ricco di tappe.

La sua storia comincia nei campi della Serie D, con la Sestese, dove colleziona 32 presenze. Da lì, nel 2013, il salto al Palermo. In Sicilia si fa notare nelle giovanili, fino al debutto in Serie B nel 2015 con la maglia del Trapani, contro la Virtus Lanciano.

L’anno successivo torna al Palermo e arriva anche il debutto in Serie A, in un match contro la Roma. È solo l’inizio: nel 2017 si trasferisce al Cesena, dove vive una stagione da protagonista, con 36 presenze in cadetteria.

Seguono altre esperienze importanti: Empoli, SPAL, poi Perugia, dove Fulignati si impone per tre stagioni. Nel 2020/21 è tra gli artefici della promozione in Serie B, consolidando il proprio ruolo nel calcio professionistico.

Nel 2022 approda al Catanzaro, dove vive una stagione da incorniciare: 35 presenze, un’altra promozione e la vittoria della Supercoppa di Serie C. L’anno seguente gioca 40 partite, trascinando i calabresi fino alle semifinali playoff.

Il 2024 segna l’inizio dell’avventura alla Cremonese. Anche qui Fulignati si distingue: 43 gare ufficiali, rendimento costante e la storica promozione in Serie A, conquistata nei playoff con successo nella finale contro lo Spezia.

Adesso il ritorno a Empoli, dove porterà esperienza, personalità e affidabilità. Con alle spalle oltre 100 presenze in Serie B, tre promozioni e una lunga militanza nei professionisti, Fulignati rappresenta un rinforzo prezioso per la rosa azzurra. Ma soprattutto, è un volto familiare, un uomo del territorio che torna con una maturità diversa e ambizioni chiare.

Un ritorno che sa di casa. E che può diventare una delle certezze dell’Empoli per la stagione che sta per cominciare.