Genoa-Fiorentina, Palladino: “Vogliamo dare continuità a questo momento”

Genoa-Fiorentina giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Ferraris di Genova.

Turno infrasettimanale di serie A

Partita valida per la decima giornata di campionato diretta da Daniele Chiffi, sezione A.I.A. di Padova. Assistenti Giovanni Baccini e Marcello Rossi, A.I.A. di Conegliano e dell’A.I.A. di Biella. Quarto ufficiale Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Per Var e Avar Federico La Penna, della sezione di Roma 1 e Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

Fiorentina di Raffaele Palladino

reduce dal 5-1 della vittoria con la Roma.

Alberto Gilardino non convoca Balotelli: “Lo abbiamo concordato con lui. Mario è arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte”.

Poi Gilardino: “Il nostro obiettivo è rendere la gara difficile alla Fiorentina, una grande squadra costruita per i vertici alti e noi dovremo fare una partita intelligente, soprattutto dovremo essere bravi a sacrificarci in fase difensiva ma lucidi e concreti quando avremo la palla in particolare nella loro metà campo. Abbiamo grande rispetto per la Fiorentina, hanno segnato 17 gol in quattro partite e per questo servirà la qualità dei nostri giocatori più rappresentativi, da Badelj a PInamonti a Vasquez passando per Frendrup, Thorsby, Vogliacco e Martin. Devono dare un contributo importante e trascinare gli altri ragazzi per fare qualcosa di straordinario. Credo in loro e continuo a farlo al 110%”.

Palladino:”Vogliamo dare continuità a questo momento molto bello per noi. La squadra sta bene, le vittorie danno energia positiva e questo permette di lavorare durante la settimana in un clima di grande entusiasmo. Vedo i ragazzi molto concentrati e questo è importantissimo. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, dare sempre qualcosa in più e non abbassare mai la guardia, perché tutte le partite nascondono sempre tante insidie”.

“Il Genoa sta attraversando un periodo difficile ma io conosco quello stadio, è un valore aggiunto insieme alla tifoseria. Senza dimenticare che nel Genoa ci sono tanti buoni giocatori, l’allenatore è bravo e conosce la sua squadra. Avranno di sicuro grande voglia di rivalsa, noi però siamo pronti e ci stiamo preparando per presentarci a questa sfida nel migliore dei modi.

Per me sarà come sempre emozionante tornare in quello stadio, ma al fischio di inizio le emozioni le metterò da parte, il mio pensiero sarà tutto sulla mia Fiorentina”. ‘Di certo a Genova schiererò la formazione migliore -chi scenderà in campo dovrà dare il massimo perché sarà una partita difficile”.