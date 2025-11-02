Il Bisonte Firenze attende Perugia: da sfatare il ‘tabù’ tie-break

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ultimo impegno del secondo mini tour de force stagionale per Il Bisonte Firenze, che oggi (2 novembre) alle 17 ospita al Pala BigMat la Bartoccini-MC Restauri Perugia per la settima giornata della serie A1 Tigotà: dopo i due ko al quinto set di domenica scorsa (in casa contro Monviso) e di mercoledì (a Cuneo), le bisontine proveranno a invertire la tendenza, magari evitando il sesto tie break consecutivo.

Certo, i cinque già giocati dalla seconda alla sesta giornata hanno comunque fruttato 7 punti, consentendo alla squadra di coach Chiavegatti di muovere costantemente la classifica, ma la stanchezza comincia a farsi sentire, anche alla luce della lunga trasferta infrasettimanale di Cuneo. Dall’altra parte Perugia, già incrociata due volte nel precampionato – con un 2-2 nell’allenamento congiunto del PalaBarton e un successo umbro nella finale del Memorial Avalle -, ha un punto in meno in classifica (6) ma lo stesso numero di vittorie (2), e arriverà al match con un giorno di riposo in meno, avendo giocato giovedì in casa contro Milano perdendo 0-3.

Le ex della sfida sono tre: a Firenze c’è Beatrice Agrifoglio, che ha giocato nella Bartoccini nel 2020/21, mentre a Perugia ci sono Elena Perinelli, bisontina nella A1 2015/16, e Alessia Mazzaro, protagonista con la maglia de Il Bisonte nel 2023/24. I precedenti fra le due squadre fra B1 e A1 sono quattordici, con nove vittorie di Firenze e cinque della Bartoccini (di cui tre negli ultimi tre confronti disputati).

“Veniamo da cinque tie break consecutivi – dice coach Chiavegatti – e a Cuneo abbiamo avuto ancora una volta una bella reazione: sicuramente tutti questi set giocati e i turni infrasettimanali si fanno sentire sulle gambe, quindi dovremo essere brave a mantenere la lucidità anche nei momenti di stanchezza. Affrontiamo una squadra in evoluzione, che finora ha trovato in Gardini un elemento di grande spicco in attacco, senza dimenticare Perinelli, che è una giocatrice di grande esperienza, e Williams, che sta crescendo molto rispetto a quando l’abbiamo incrociata nel precampionato. Sarà una partita con tante insidie, nella qualche dovremo dare come sempre il massimo: conterà tanto l’approccio, ma anche la nostra forza mentale, per cercare di metterle in difficoltà fin da subito e per continuare a battagliare come abbiamo fatto in queste ultime cinque partite”.

La Bartoccini-MC Restauri Perugia di Andrea Giovi dovrebbe schierarsi con Maria Irene Ricci (classe 1996) in palleggio, la statunitense Kashauna Williams (1999) come opposto, Beatrice Gardini (2003) e Elena Perinelli (1995) in banda, Alessia Mazzaro (1998) e Benedetta Bartolini (1999) al centro e Imma Sirressi (1990) nel ruolo di libero.