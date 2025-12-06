Il Bisonte Firenze chiude il girone di andata sul parquet di Novara

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si chiude domani il girone d’andata de Il Bisonte Firenze, che è atteso alle 16 al Pala Igor di Novara dalla Igor Gorgonzola Novara, per la tredicesima giornata della serie A1 Tigotà.

Per le bisontine, reduci da quattro ko di fila, si tratta di una sfida da approcciare senza grosse pressioni, contro una delle big del campionato: la squadra allenata da ‘mister secolo’ Lorenzo Bernardi – con ben sette ex Firenze in rosa – è attualmente quinta, ma con una vittoria piena potrebbe girare la boa al terzo o al quarto posto, con tutte le conseguenze positive del caso nel tabellone della Coppa Italia. Motivazioni extra quindi per Novara, ma Il Bisonte vuole provare a mettere i bastoni tra le ruote alle avversarie: al di là delle residue chance di qualificarsi per i quarti di Coppa Italia, l’obiettivo è soprattutto quello di mostrare una bella reazione dopo il ko casalingo contro Bergamo, cercando di rendere la vita difficile alla Igor Gorgonzola con una prestazione aggressiva e orgogliosa.

Sono ben nove le ex della sfida: nella Igor Gorgonzola ci sono Giulia Leonardi, bisontina nelle ultime due stagioni entrambe con il ruolo di capitano, Indy Baijens, a Firenze nella seconda metà della scorsa annata, Mayu Ishikawa e Lina Alsmeier, che hanno vestito la maglia de Il Bisonte nel 2023/24, Britt Herbots, che lo ha fatto nella stagione 2022/23 (la seconda metà da capitano), Carlotta Cambi, bisontina per due anni e mezzo, di cui uno da capitano, fra l’estate 2020 e il dicembre 2022, e Giulia De Nardi, che ha giocato a Firenze nel 2019/20, mentre ne Il Bisonte ci sono Francesca Villani, che ha militato nella Igor nella scorsa stagione, e b a Novara nel 2019/20.

Per quanto riguarda i precedenti, fra A2, A1, Supercoppa e Coppa Italia sono trentuno, con tre vittorie de Il Bisonte (l’ultima a Siena, per 3-0, il 7 aprile 2019 nei play off di A1) e ventotto della Igor Gorgonzola (di cui le ultime sedici consecutive).

“Ci aspetta un’altra partita senza troppe pressioni – dice coach Chiavegatti – perché andiamo a giocare in casa di una delle big five del campionato: abbiamo già dimostrato che possiamo fare bene anche contro questo tipo di avversari, lo abbiamo fatto con le altre quattro grandi, quindi andremo a Novara a giocare a viso aperto, con tanta voglia di rivincita dopo l’ultimo risultato negativo con Bergamo. Conosciamo la forza della Igor, ma siamo molto motivate a fare bene”.

La Igor Gorgonzola Novara di coach Lorenzo Bernardi, al netto del possibile turnover, potrebbe schierarsi con Carlotta Cambi (classe 1996) in palleggio, la russa Tatiana Tolok (2003) come opposto, Sara Bonifacio (1996) e l’olandese Indy Baijens (2001) al centro, la belga Britt Herbots (1999) e la tedesca Lina Alsmeier (2000) in banda e Giulia De Nardi (1994) nel ruolo di libero.