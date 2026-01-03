Il Bisonte Firenze, con Monviso Volley inizia il tour de force per la salvezza

FIRRENZE – Il 2026 de Il Bisonte Firenze si apre con la lunga trasferta di Villafranca Piemonte: domani (4 gennaio) alle 17 la diciottesima giornata della serie A1 Tigotà propone la sfida del Pala Bus Company contro la Wash4Green Monviso Volley, che attualmente è appaiata in classifica a quota 15 anche se con una partita giocata in più.

Si tratta del primo di quattro scontri diretti consecutivi che daranno una fisionomia più precisa alla lotta per la salvezza, almeno per quanto riguarda la squadra di coach Chiavegatti: il vantaggio sulla zona rossa è al momento di tre lunghezze, e quindi racimolare più punti possibili con Monviso (dodicesimo), Cuneo (decima), Perugia (tredicesima) e San Giovanni in Marignano (quattordicesimo) sarà fondamentale per tenersi lontani dai pericoli. Il Bisonte però dovrà pensare a una partita alla volta, e la Wash4Green è il primo ostacolo: la squadra di coach Nica è reduce anch’essa da due scontri diretti – uno vinto con Perugia e uno perso con Cuneo – e all’andata si impose al Pala BigMat per 2-3, ragion per cui servirà la miglior versione delle bisontine per fare risultato e cominciare l’anno al meglio.

Sono quattro le ex della sfida, e giocano tutte nella Wash4Green: si tratta di Ilaria Battistoni, bisontina dal 2023 al 2025, di Adhu Malual e Anna Davyskiba, a Firenze nell’ultima stagione, e di Amandha Sylves, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per due annate fra il 2021 e il 2023. Considerando il Monviso Volley come la naturale prosecuzione del Pinerolo, i precedenti ufficiali fra le due squadre sono sette, con quattro vittorie per le bisontine e tre per le piemontesi (di cui le ultime due consecutive).

“Ci aspetta una partita molto impegnativa – dice coach Federico Chiavegatti – perchè andiamo a giocare contro una squadra ostica specialmente quando gioca in casa, con un fattore campo importante e un tifo molto caldo. Il Monviso ha cambiato allenatore da qualche partita, e proprio in casa ha portato al tie break Vallefoglia e poi ha ottenuto una bella vittoria contro Perugia, ma anche noi a Macerata siamo tornati a far vedere che sappiamo giocare bene: penso che possiamo migliorare ancora, quindi andremo al Pala Bus Company per giocarcela a viso aperto, con la massima concentrazione dal primo all’ultimo punto, e con l’obiettivo di portare a casa il risultato per mettere fieno in cascina nel momento decisivo della stagione. Loro hanno degli ottimi terminali in attacco e dei centrali molto incisivi quando la ricezione è buona, quindi far giocare Battistoni lontana da rete sarà un fattore importante, così come sarà importante l’aggressività dal primo all’ultimo pallone e il non mollare mai in qualsiasi situazione ci si ponga davanti”.

La Wash4Green Monviso Volley di coach Giuseppe Nica dovrebbe schierarsi con Ilaria Battistoni (classe 1996) in palleggio, Adhu Malual (2000) come opposto, la francese Amandha Sylves (2000) e la statunitense Anna Dodson (2001) al centro, la bielorussa Anna Davyskiba (2000) e Sofia D’Odorico (1997) in posto quattro, e Ilenia Moro (1999) nel ruolo di libero.