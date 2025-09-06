Il Bisonte Firenze, roster quasi al completi con i ritorni dai mondiali: via alle amichevoli

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Volge al termine la terza settimana di lavoro de Il Bisonte Firenze, con coach Federico Chiavegatti che adesso ha a disposizione quasi tutti gli elementi della propria rosa: da ormai una decina di giorni sta lavorando con le nuove compagne la centrale turca Begüm Kaçmaz, mentre mercoledì è sbarcata alla Sussidiaria anche la schiacciatrice argentina Bianca Bertolino, reduce dal Mondiale giocato in Thailandia con Las Panteras.

Ora all’appello manca solo l’opposto serbo Vanja Bukilić, anch’essa di ritorno dalla Thailandia, che arriverà a Firenze lunedì sera e si aggregherà al gruppo da martedì.

Intanto è stato definito il programma degli allenamenti congiunti e delle amichevoli precampionato: si comincia sabato (13 settembre) con il tradizionale appuntamento alla Sussidiaria – a porte chiuse – con la Savino Del Bene Scandicci, poi mercoledì 17 settembre, sempre alla Sussidiaria e sempre a porte chiuse, arriverà la Clai Imola Volley, formazione di A2 allenata dall‘ex coach de Il Bisonte Simone Bendandi.

Domenica 21 settembre sarà la volta del test esterno contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia al Pala Barton Energy, mentre nel week end del 27 e 28 settembre Il Bisonte sarà impegnato al PalaTiziano di Roma nella prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle, un quadrangolare in cui le altre partecipanti saranno la Bartoccini-MC Restauri Perugia e le due squadre di A2 Smi Roma Volley e Gruppo Formula 3 Messina.