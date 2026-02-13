Il Consiglio della città metropolitana a Scandicci per un omaggio alle campionesse del mondo della Savino Del Bene

SCANDICCI – Il Consiglio della città metropolitana di Firenze oggi (13 febbraio) si è riunito al Comune di Scandicci, per celebrare ufficialmente la Savino Del Bene Volley per la vittoria del campionato del mondo per club di pallavolo femminile 2025 svoltosi a dicembre a San Paolo del Brasile.

In apertura dei lavori, che hanno visto l’approvazione all’unanimità di tre atti a tema cultura e sport, la sindaca metropolitana Sara Funaro, insieme alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni che ricopre anche la carica di consigliera metropolitana con delega alla cultura e al consigliere delegato allo sport Nicola Armentano, hanno accolto la delegazione della squadra, tra cui tre campionesse, l’allenatore Marco Gaspari, la manager Sandra Mauccini e alcuni rappresentanti.

Alla squadra è stata donata una targa ricordo da parte della Città metropolitana a cui sono seguiti i discorsi di ringraziamento che hanno toccato diversi temi tra cui quello del peso delle donne nello sport.

La sindaca Funaro ha dichiarato: “Quello che è accaduto non è ordinario, avere una squadra di pallavoliste straordinarie come le atlete della Savino del Bene, campionesse del mondo, diventa un motivo di orgoglio per Scandicci, Firenze e tutta l’area Metropolitana. Ci tenevamo a dare un segnale con i consigli itineranti partendo da qui, per premiare le nostre campionesse e per dimostrare che non eccelliamo solo per l’inclusione, la coesione, la salute nello sport, ma anche che abbiamo un territorio che ha l’agonismo come priorità e si vede in maniera concreta con voi che ne siete l’esempio lampante. Grazie per la vostra presenza e quella dei rappresentanti della squadra e ringrazio anche tutti consiglieri che hanno condiviso la motivazione di essere qui, a dimostrazione che lo sport unisce anche all’interno del consiglio metropolitano”.

Claudia Sereni ha aggiunto: “La Città Metropolitana è qui con il suo staff tecnico e con tutti i consiglieri per rendere omaggio a una squadra della Citta Metropolitana, in uno sport così bello ed importante al femminile come la Pallavolo. Ringrazio per aver dato rilievo a questa vittoria anche con questo consiglio straordinario, siamo onorati di avervi qui. Abbiamo naturalmente avuto già occasione di rendere omaggio alle atlete con alcuni prodotti artigianali del territorio, e anche oggi abbiamo per loro un regalo, un profumo da una boutique fra le più importanti del mondo che ha sede a Scandicci”.

Nicola Armentano, che è stato ringraziato dalle due sindache e dall’opposizione per il suo impegno come consigliere metropolitano per lo sport, ha concluso: “Siamo a Scandicci perché abbiamo raggiunto un gande obbiettivo quello di diventare campioni del mondo e onorati di avere queste atlete e questo staff che negli anni ha pianificato e programmato e che abbiamo potuto ammirare i televisiomne. Anche le politiche portate avanti in questi territori hanno contribuito a questo successo. In questi anni come Città Metropolitana abbiamo garantito la miglior efficienza e funzionalità degli impianti sportivi all’interno di tante palestre messe a disposizione del mondo sportivo che permettono ai nostri ragazzi e ragazze di fare sport.

Ma oggi siamo qui per celebrare una società ha saputo investire negli anni ed ha portato questa squadra ad essere campionesse del Mondo e lo dobbiamo alla società, allo staff tecnico e alle protagoniste che sono state eccezionali. Lo sport femminile ha un grande impatto sociale, economico e sanitario, il suo sviluppo non riguarda solo la parità di genere ma incide su occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione culturale. In Italia ci sono progressi importanti di riconoscimento normativo come il professionismo nel calcio femminile ma ci sono ancora forti squilibri sociali, strutturali, di disugualità nelle infrastrutture, precarietà lavorativa, scarsa presenza femminile nella governance e nell’informazione e media dello sport femminile. Abbiamo bisogno di rafforzare questo strumento in parità ed egualità che è lo sport femminile e forse oggi è stato opportuno ricordarlo.”

Alle atlete è stato donato un profumo di Bois 1920 – Bottega italiana Spigo, un marchio di alta profumiera artigianale che ha sede a Scandicci e negozio a Firenze, e la maglietta con un disegno di Staino che il Comune di Scandicci ha realizzato per la Passeggiata della Legalità in programma domenica (15 febbraio), una manifestazione il cui ricavato sarà devoluto a progetti sociali a sostegno delle cooperative attive nella gestione e recupero dei terreni confiscati alle mafie.

Su proposta di Armentano sono poi stati successivamente approvati dal Consiglio all’unanimità due atti riconducibili alla pratica dello sport nel territorio, uno per l’azzeramento della tariffa di concessione delle palestre scolastiche a favore degli enti sportivi che svolgono attività paralimpiche e di carattere sociale dirette alle persone con disabilità, in condizioni di disabilità o alle categorie protette e l’altro per l’istituzione delle olimpiadi dell’arte metropolitana.