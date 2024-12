Immediato ritorno al successo per la Savino Del Bene Scandicci: ma a Cuneo non è una passeggiata

Getting your Trinity Audio player ready...

Honda Olivero Cuneo – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16, 19-25, 25-27, 15-25) HONDA OLIVERO CUNEO: Turco, Colombo, Martinez 3, Polder 13, Cecconello 10, Panetoni (L1), Dodson, Scialanca (L2) n.e., Bjelica 21, Lazic 3, Bakodimou 1, Signorile 1, Kapralova 5, Sanchez Savon 2. All.: Pintus L. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi n.e., Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Mancini n.e., Ognjenovic, Bajema 2, Graziani 4, Nwakalor 5, Carol 13, Antropova 33, Mingardi 8, Gennari 1. All.: Gaspari M. ARBITRI: Cerra – Pasin CUNEO – Immediato ritorno alla vittoria per la Savino Del Bene Scandicci nella trasferta di Cuneo, ma non è stata una passeggiata.

Una settimana fa, in Piemonte, si era interrotta la striscia di dieci successi consecutivi, con la sconfitta maturata sul campo di Novara. Sempre in Piemonte è però ricominciata la corsa di una Savino Del Bene Volley che, nel match valido come primo turno del girone di ritorno, si è imposta per 3-1 in casa della Honda Olivero Cuneo.

Vittoria non banale quella ottenuta contro la penultima forza della classifica di serie A1, su un campo sempre ostico e contro una Cuneo motivata a fuggire dalla zona retrocessione. Alla fine così, la Savino Del Bene Volley di Gaspari, ha impiegato quasi due ore a vincere la resistenza delle Gatte, battute con i parziali di 25-16, 19-25, 25-27, 15-25.

Dopo un primo set nettamente favorevole alle padrone di casa, la formazione scandiccese ha vinto il secondo parziale di gioco, controllandone sempre il punteggio fino al 19-25 conclusivo. Molto più complicato il terzo set, con la Savino Del Bene Volley in grado di rimontare dal 17-9 in favore di Cuneo, pareggiare sul 22-22 e poi di imporsi per 25-27. La gara si è così conclusa nella quarta frazione, con Cuneo che non è riuscita a reggere i ritmi dei set precedenti e con la Savino Del Bene Volley che, d’autorità, ha fatto segnare il 15-25 con cui si è conclusa la gara.

Determinante per il successo della Savino Del Bene Volley la prestazione a muro, con le ragazze di Gaspari che hanno chiuso la gara con 20 muri vincenti realizzati, conto gli 11 messi a referto da Cuneo.

La Savino Del Bene Volley, che ha avuto migliori numeri in attacco (31%-41%), si è aggiudicata la vittoria pur facendo registrare peggiori dati in ricezione e al servizio, fondamentale nel quale hanno commesso meno errori e realizzato più ace (6-4).

Mvp dell’incontro si conferma la solita Antropova che, dopo un inizio in linea con il rendimento della squadra, si è caricata l’attacco sulle spalle e ha messo a referto 33 punti, di cui 3 prodotti in battuta e ben 8 con i suoi muri vincenti.

A proposito dell’apporto a muro da sottolineare anche i 7 vincenti di Carol, con la brasiliana che ha chiuso la sfida mettendo a referto 13 punti.

Dopo il successo ottenuto in casa di Cuneo, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo giovedì 26 dicembre nel derby contro Il Bisonte Firenze.