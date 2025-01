In Friuli per la Savino Del Bene non cambia il risultato: ancora tre punti

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 22-25) CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 14, Gazzola (L2) n.e., Feruglio n.e., Kocic 11, Ferrara (L1), Piomboni, Gannar, Eze 4, Strantzali 16, Botezat 4, Bucciarelli n.e., Storck 20. All.: Barbieri L. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Ribechi (L1), Herbots 13, Castillo (L2), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Mancini, Ognjenovic 2, Bajema 10, Graziani 9, Nwakalor 3, Carol 14, Antropova n.e., Mingardi 20. All.: Gaspari M. ARBITRI: Santoro – Curto

SCANDICCI – Il turnover non cambia il risultato in casa Savino Del Bene Scandicci.

Coach Gaspari lascia a riposo per tutta la gara Antropova e Castillo, ma nel turno infrasettimanale valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1, centra un nuovo successo, imponendosi per 3-1 nella sfida in casa della Cda Volley Talmassons.

Partita non semplice quella vinta dalle Herbots e compagne, con le padrone di casa che hanno approcciato decisamente meglio il match e si sono aggiudicate il primo set per 25-19. La Savino Del Bene Volley ha girato la sfida nel secondo set, conquistato per 19-25 grazie anche a cinque punti realizzati da Carol nella frazione.

Pareggiato il conto dei set sull’1-1, la formazione di Gaspari ha dominato il terzo, prendendo il largo sin dai primi scambi e conquistando poi l’imposizione per 17-25. La gara si è conclusa in un combattutissimo quarto set, con le due formazioni arrivate in parità sul 20-20 e con la Savino Del Bene Volley in grado di aggiudicarsi la sfida per 22-25 con l’ace decisivo di Ognjenovic.

La Savino Del Bene Volley coglie il successo grazie ad una maggior efficienza in attacco (23% – 28%) e in ricezione (53% – 56%), ma anche grazie ad un servizio meno falloso (10 errori per Cuneo) e ad un muro che si conferma il punto di forza della squadra (9-14).

Mvp della sfida Ana Carolina da Silva, che chiude la gara con 14 punti realizzati, di cui 7 a muro ed 1 grazie ad un ace. La top scorer della Savino Del Bene Volley è stata invece Mingardi, autrice di 20 punti al suo ritorno da opposta titolare. In doppia cifra anche Herbots (13) e Bajema (10).

Quindicesima vittoria in campionato per la Savino Del Bene Volley, che ottiene la settima imposizione consecutiva tra serie A1, Coppa Italia e Champions League. La formazione di coach sale a quota 45 punti e rimane seconda in classifica alle spalle della capolista Conegliano.

Proprio la corazzata veneta sarà la prossima rivale di Herbots e compagne: sfida in programma a Palazzo Wanny per sabato 18 gennaio, a partire dalle 18.

“Sapevamo sarebbe stata una gara difficile perché Talmassons sta lottando come noi per un obiettivo molto, molto importante – dice coach Gaspari – Hanno dimostrato in più di un’occasione di essere una squadra che gioca e che non molla. Lo avevano dimostrato la settimana scorsa contro Vallefoglia e ricordo che anche la loro partita casalinga con Milano finì nello stesso modo. Noi non siamo una squadra che riesce a vincere facile ogni partita e ogni avversario è molto complicato. Tutte le partite sono state molto sofferte, però abbiamo acquisito una qualità, che è quella di saper soffrire. Oggi l’approccio alla gara è stato molto negativo, però con pazienza, punto su punto, giocando alcuni set molto bene e soffrendo in altri, abbiamo ottenuto un risultato davvero importante. A volte il nostro gioco non è bellissimo, ma è pratico. Alla fine nella classifica non c’è scritto quanto sei bello, ma c’è scritto i punti che hai lasciato in giro o che hai portato a casa. Per noi questo è importante, però non possiamo accontentarci di questo, dobbiamo cercare di lavorare per crescere e portare a casa più punti possibili”.