La Savino del Bene si rituffa in campionato dopo il trionfo nel mondiale per club

FIRENZE – Le fresche campionesse del mondo della Savino Del Bene Volley tornano in campo in campionato.

Stasera (20 dicembre) alle 20,30, la squadra di coach Marco Gaspari, reduce dalla vittoria del mondiale per club conquistato a San Paolo in Brasile, tornerà a disputare una partita disSerie A1.

Andrà in scena la sfida valida per il secondo turno del girone di ritorno (15esima giornata di campionato) al Pala Barton Energy di Perugia, contro le padrone di casa della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Una partita importante per le umbre, terzultime in classifica, che vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

Per la Savino Del Bene Volley sarà un nuovo episodio di una stagione senza soste: la formazione scandiccese è infatti chiamata ad affrontare la 22esima partita stagionale in appena 75 giorni, con una media di una partita ogni 3,41 giorni.

L’obiettivo delle ragazze di Gaspari è quello di riportarsi al secondo posto in classifica, attualmente occupato da Novara, che ha un punto in più, ma che ha anche disputato una partita in più rispetto alla Savino Del Bene Volley.

Sono tre le giocatrici di Perugia ad aver giocato a Scandicci: Elena Perinelli, schiacciatrice classe ’95, ha vestito i colori della squadra toscana nella stagione 2014-2015; Benedetta Bartolini, centrale classe 1999, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022; Alessia Mazzaro, centrale classe ’98, in Toscana per l’annata sportiva 2018-2019. Oltre alle tre giocatrici va ricordato come Alessia Fiesoli, schiacciatrice fiorentina classe ’94, abbia giocato con i colori della Savino Del Bene Volley nella competizione estiva del sand volley.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece due le giocatrice ex Perugia:

Gaia Traballi, schiacciatrice classe ’97, ha militato nella 3M Pallavolo Perugia tra il 2021 e il 2023. Successivamente, tra il 2023 e il 2025, ha giocato per due stagioni con la maglia della Bartoccini-MC Restauri Perugia, società con la quale ha fatto il suo esordio in serie A1; Linda Nwakalor, centrale classe ’02, che ha giocato per le Black Angels dal 2021 al 2023.

Quello di questo sabato sarà l’undicesimo confronto in campionato tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in dieci occasioni su dieci. L’ultima sfida tra le due squadre risale all’11 ottobre scorso, quando in occasione della seconda giornata di campionato, la Savino Del Bene Volley conquistò un successo per 3-1 tra le mura del Pala BigMat. In quell’occasione la formazione di coach Gaspari fu guidata al successo da una Antropova protagonista di una prestazione da 22 punti ed eletta Mvp gara.

“Adesso la testa deve essere subito rivolta al campionato – dice coach Marco Gaspari – perché mentre eravamo impegnati nel mondiale per club le nostre inseguitrici e le squadre che, insieme a noi, si contendono le prime posizioni in classifica hanno continuato a macinare punti. Per questo è importante chiudere subito il capitolo mondiale e concentrarci immediatamente su una partita difficile, contro una squadra che deve lottare per le zone basse della classifica. Sappiamo che giocare a Perugia non è mai semplice né scontato: negli anni, personalmente, ho sempre incontrato molte difficoltà. Sarà quindi fondamentale ritrovare subito la concentrazione sugli aspetti principali della gara, cercare di mantenere la fase break come abbiamo fatto nelle ultime partite e tornare a spingere con decisione al servizio, anche perché ora dobbiamo riadattarci al pallone Molten. L’obiettivo è chiaramente quello di mantenere il secondo posto in classifica e, per riuscirci, servirà tanta concentrazione, soprattutto nel fondamentale muro-difesa: Perugia infatti è una squadra composta da giocatrici fisiche, ma anche molto abili nel giocare contro il muro.”

La Bartoccini-MC Restauri Perugia occupa attualmente il dodicesimo e terzultimo posto nella classifica della Serie A1 2025-2026, la formazione umbra ha raccolto 4 vittorie e 10 sconfitte per un totale 11 punti. La Bartoccini MC Restauri Perugia arriva all’appuntamento dopo un periodo difficile: l’ultima vittoria risale al 12 novembre, quando le perugine si imposero al tie break sul campo di Bergamo. Nonostante il digiuno di successi, la squadra è rinfrancata dal punto conquistato nello scorso weekend contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, un risultato che ha restituito fiducia e consapevolezza al gruppo.

La partita segnerà inoltre il debutto in maglia Bartoccini Mc Restauri della schiacciatrice tedesca di origine croata Ivana Vanjak. L’ex Olympiakos ha scelto il numero 7 per la sua nuova avventura con la formazione perugina.

Perugia questo sabato scenderà in campo con il sestetto formato da Ricci al palleggio, Williams come opposto, Gardini e Perinelli in banda, Mazzaro e Lemmens come centrali e Sirressi nel ruolo di libero.