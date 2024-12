La Savino Del Bene si rituffa in Champions: a Palazzo Wanny arriva Stoccarda

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Nuova tappa europea per la Savino Del Bene Scandicci

Le ragazze di coach Gaspari, ancora galvanizzate dal successo casalingo in campionato contro la Numia Vero Volley Milano, dovranno cercare di difendere il primato nella Pool E di Champions League.

Al momento Herbots e compagne sono infatti a punteggio pieno dopo le prime tre gare disputate, con un bottino di 9 punti e addirittura 0 set persi. La sfida che andrà in scena a Palazzo Wanny vedrà le toscane contrapposte all’Allianz Mtv Stuttgart, compagine già sconfitta nella sfida di andata giocata lo scorso 13 novembre.

Le tedesche di coach Kostantin Bitter si trovano al terzo posto della pool con 3 punti, a pari merito sia con le rumene del Cso Voluntari 2005 che con le polacche del Bks Bostik Zgo Bielsko-Biala. Si tratta infatti di una situazione ancora estremamente aperta quella alle spalle delle scandiccesi, con le tre formazioni sopracitate ancora in piena lotta per strappare un pass per la fase successiva del torneo.

Il fischio d’inizio per la sfida del quarto turno del girone è fissato per mercoledì 11 dicembre alle 19 a Palazzo Wanny.

“Quanto è importante la gara di Champions di questo mercoledì? – dice coach Gaspari– È importante quanto le gare che verranno, io ho sempre ragionato così. In un’intervista di qualche tempo fa ricordai che se avessimo guardato al lungo periodo saremmo andati in ansia, in apnea. Noi giochiamo ogni tre giorni e per questo non possiamo pensare più in là di tre giorni. Questa deve essere la nostra mentalità. La squadra sa che fino a mercoledì deve prepararsi per la gara con Stuttgart, e poi sanno che da venerdì si lavora per Novara. Un passo alla volta, perché non siamo una squadra che può vivere di troppi individualità, noi dobbiamo giocare a pallavolo e possibilmente meglio di come abbiamo fatto in certi reparti con Milano”.

La partita tra Allianz Mtv Stuttgart e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme di Sky e Dazn.