La Savino del Bene suda sette camicie ma supera Chieri: è finale di Coppa Italia

Savino Del Bene Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: 3-2 (25-22, 22-25, 25-20, 22-25, 15-8)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2), Bechis n.e., Skinner 21, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi 1, Bosetti 10, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani 9, Nwakalor 2, Antropova 25, Weitzel 11. All.: Gaspari.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovic, Degradi 5, Kunzler 15, Spirito (L1), Ferrarini n.e., Bonafede (L2) n.e., Alberti, Van Aalen, Nervini 14, Bah 2, Németh 25, Cekulaev 7, Dambrink 1, Gray 9. All.: Negro

ARBITRI: Cesare – Saltalippi

TORINO – La Savino Del Bene Volley conquista per la prima volta nella sua storia la finale di Coppa Italia, superando la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al tie-break, al termine di una semifinale lunga, intensa ed equilibrata, giocata davanti ai 12327 spettatore dell’Inalpi Arena e chiusa sul 3-2 dopo oltre due ore di gioco. Una vittoria che vale la ventinovesima affermazione stagionale su tretadue gare disputate.

Nel primo set Scandicci ha trovato l’allungo nel finale, con Weitzel e Ognjenovic decisive nei punti chiave, oltre ad Antropova che ha firmato il 25-22. Nel secondo set Chieri ha controllato i momenti decisivi, vincendo 25-22 e pareggiando i conti. La Savino Del Bene Volley ha preso il controllo nel terzo set, grazie a muro ed efficacia offensiva, chiudendo 25-20. Il quarto set è rimasto invece in bilico fino alla fase conclusiva, con Chieri che ha avuto la meglio 25-22. La sfida si è così decisa al tie-break, con le toscane che sono partite forte e si sono aggiudicate la frazione per 15-8.

A livello individuale brillano Antropova (25 punti) e la Mvp Skinner (21). Sul piano collettivo a fare la differenza sono stati 13 muri vincenti e i 5 ace oltre ad una ricezione positiva al 67%, in una gara molto equilibrata nei numeri d’attacco (45% contro 46%).

Domani (25 gennaio) alle 15 la Savino Del Bene Volley tornerà in campo per la finale di Coppa Italia contro la Prosecco Doc A. Carraro Conegliano, vincitrice per 3-0 nella semifinale contro la Igor Gorgonzola Novara.

Così Emma Graziani post-partita: “Innanzitutto siamo contentissime, perché è la nostra prima finale di Coppa Italia, la prima finale della società: un obiettivo davvero importantissimo per noi. È stata una partita molto tosta, esattamente come ci aspettavamo, perché di Chieri sappiamo che è un avversario temibilissimo. Hanno fatto un percorso fantastico in questa stagione, quindi ci siamo trovate davanti quello che ci aspettavamo. Siamo riuscite a tenere botta e a portarci la partita a casa in maniera più che dignitosa. Siamo state molto brave, e per questo sono davvero molto contenta”.