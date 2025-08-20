L’assessora allo sport Letizia Perini al primo allenamento del Bisonte Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE _ La preparazione de Il Bisonte è cominciata nel segno del legame indissolubile del club con la città di Firenze: al termine del primo allenamento con la palla della preparazione estiva, nella palestra sussidiaria, la squadra ha ricevuto la graditissima visita dell’assessora allo sport, alle politiche giovanili e alle tradizioni popolari del Comune di Firenze, Letizia Perini.

Accompagnata e introdotta dal presidente de Il Bisonte Elio Sità, l’assessora ha portato alle bisontine e allo staff tecnico i saluti del sindaco Sara Funaro e di tutta l’amministrazione comunale, poi ha rivolto alla squadra un messaggio di in bocca al lupo e di buon lavoro in vista del prossimo campionato, sottolineando l’onore ma anche l’onere di rappresentare in giro per l’Italia la città di Firenze, per concludere infine con un invito a Palazzo Vecchio indirizzato a tutto il gruppo.