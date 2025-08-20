23.5 C
Firenze
L'assessora allo sport Letizia Perini al primo allenamento del Bisonte Firenze

Nel portare i saluti della sindaca Sara Funaro ha sottolineato l'onore ma anche l'onere di rappresentare in giro per l’Italia la città

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
L'assessora allo sport Letizia Perini al primo allenamento del Bisonte Firenze
L'assessora allo sport Letizia Perini al primo allenamento del Bisonte Firenze (foto ufficio stampa)
FIRENZE _ La preparazione de Il Bisonte è cominciata nel segno del legame indissolubile del club con la città di Firenze: al termine del primo allenamento con la palla della preparazione estiva, nella palestra sussidiaria, la squadra ha ricevuto la graditissima visita dell’assessora allo sport, alle politiche giovanili e alle tradizioni popolari del Comune di Firenze, Letizia Perini.

Accompagnata e introdotta dal presidente de Il Bisonte Elio Sità, l’assessora ha portato alle bisontine e allo staff tecnico i saluti del sindaco Sara Funaro e di tutta l’amministrazione comunale, poi ha rivolto alla squadra un messaggio di in bocca al lupo e di buon lavoro in vista del prossimo campionato, sottolineando l’onore ma anche l’onere di rappresentare in giro per l’Italia la città di Firenze, per concludere infine con un invito a Palazzo Vecchio indirizzato a tutto il gruppo.

