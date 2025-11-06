Mainz-Fiorentina 2-1, beffa al 94’: Lee punisce la Viola nel recupero

Getting your Trinity Audio player ready...

MAINZ – Una sconfitta amara e beffarda per la Fiorentina, superata nel recupero dal Mainz dopo una gara combattuta e ricca di episodi. Il gol decisivo arriva al 94’, quando Lee svetta di testa su cross di Sano e batte Martinelli, fissando il punteggio sul 2-1.

La partita si era aperta con il miglior avvio possibile per i viola: al 16’ Sohm sfrutta un errore in uscita dei tedeschi e con un tiro secco porta avanti la squadra di Galloppa.

La Fiorentina controlla il ritmo e sfiora il raddoppio con Fazzini e Kean, ma trova sulla propria strada il portiere Zentner, sempre attento.

Nel secondo tempo il Mainz cresce e trova il pareggio al 68’ con Hollerbach, bravo a sfruttare un assist perfetto di Lee e a superare Martinelli in uscita.

Da lì in poi è una gara ad alta tensione: Kean riporta momentaneamente avanti la Viola all’81’, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco millimetrico.

La partita resta viva fino alla fine, con continui capovolgimenti di fronte. Nei minuti di recupero, però, arriva la doccia fredda per i gigliati: cross dalla sinistra di Sano, colpo di testa vincente di Lee e pubblico di casa in festa.

Nel finale nervi tesi e diversi cartellini gialli da entrambe le parti. Galloppa prova a inserire forze fresche come Fagioli e Kean, ma la squadra non riesce più a reagire.

Una sconfitta che brucia, maturata dopo una buona prestazione e un dominio per larghi tratti di gara, ma vanificata da due disattenzioni difensive e da un pizzico di sfortuna.

Il tabellino

Mainz – Fiorentina 2-1

MAINZ (3-4-3):

Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene (46′ Widmer), Maloney (60′ Sano), Amiri (81′ Boving), Kawasaki; Nebel (65′ Hollerbach), Weiper, Sleb (60′ Lee Jae-Sung). All. Henriksen.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì (69′ Comuzzo), Ranieri; Dodo, Sohm (86′ Fagioli), Nicolussi Caviglia, Ndour (59′ Mandragora), Fortini; Fazzini, Piccoli (59′ Kean). All. Galloppa.

RETI: 16′ Sohm (F), 68′ Hollerbach (M), 95′ Lee Jae-Sung (M).

NOTE: Ammoniti: Maloney (M), Ndour (F), Nebel (M), Marì (F), Amiri (M).