Mamma Fiona May: “Quanto razzismo. Scrivono che Larissa non è italiana”

BORGO SAN LORENZO – Olimpiadi di Parigi, mamma Fiona May, straordinaria campionessa di salto in lungo, due ori mondiali e due argenti olimpici, ancora oggi detentrice record italiano open, interviene in difesa della figlia Larissa Iapichino.

Larissa Iapichino, 22 anni, talento cristallino, toscana di Borgo San Lorenzo, vicecampionessa europea 2024, allenata da babbo Gianni Iapichino, reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi.

Fiona May ad Aldo Cazzullo, Corriere della Sera: “Il problema è il colore della pelle che non dovrebbe appunto essere un problema. A maggior ragione nello sport. L’Italia è andata indietro di vent’anni. Vent’anni fa non c’era tutto questo razzismo. O forse semplicemente non c’erano i social. I social su cui qualcuno scrive che Larissa non è italiana. Ma come si può?”.

Le risponde via Twitter il ministro Lollobrigida: “Triste è il mondo di chi vede bianco e nero. Noi vediamo delle nostre atlete e dei nostri atleti solo il loro splendido colore azzurro. Grazie per quello che fate per la nostra Italia. Siamo orgogliosi di voi!”

Una Larissa Iapichino, argento europeo 2024, non soddisfatta del suo quarto posto con 6.87: “Molto costante, ma non c’è stata la punta e non posso essere contenta per la stessa misura che avevo già fatto in qualificazione al mattino. Era fattibile, alla mia portata, un’opportunità immensa. Mi dispiace essermi fatta scivolare la medaglia dalle mani. Stavo molto bene dal punto di vista tecnico, però oggi si è accesa una piccola fiamma e non la miccia, è mancato qualcosa. Quasi mi viene da dire che non ho creduto abbastanza in me stessa. Penso che queste siano le lezioni più importanti, ora voglio continuare a lavorare. Tra quattro anni cercheremo di non farci sfuggire l’occasione, ma di prenderla al volo”.