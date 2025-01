Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Monza-Fiorentina, l’ex Palladino: “Mi dispiace, ma vogliamo vincere”

Monza-Fiorentina lunedì 13 gennaio alle ore 20.45, partita che chiude la prima giornata del girone di ritorno di serie A.

Il tecnico viola Raffaele Palladino torna nello stadio che l’ha visto protagonista in panchina.

Partita diretta da Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Niccolò Pagliardini di Arezzo. Quarto ufficiale Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR Marco Guida di Torre Annunziata, AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.

Fiorentina di Palladino

reduce da un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato e a quota 32 punti in classifica. Monza di Salvatore Bocchetti fanalino con dieci punti.

Fiorentina con Michael Folorunsho, neo arrivato dal Napoli. Recuperato Gudmundsson.

Salvatore Bocchetti: “Abbiamo bisogno di tutti al 100% se non di più. Ho visto bene i ragazzi in allenamento, da veri uomini. Ci siamo guardati negli occhi e mi aspetto una grande reazione in campo. Anche per quello che ci siamo detti guardandoci negli occhi”

Raffaele Palladino per la prima volta da ex in trasferta: “Dispiace vedere il Monza in difficoltà, io lì ho dato tanto e loro mi hanno dato tanto, ma ora sono concentrato sulla Fiorentina, io e i ragazzi vogliamo ricominciare a vincere. Gli ultimi risultati non sono stati positivi, la gara è molto importante per noi, ci siamo preparati bene, siamo pronti e carichi per ribaltare questo momento. L’obiettivo per il girone di ritorno è cercare di fare più punti rispetto all’andata, poi strada facendo capiremo meglio dove arrivare. Quanto al mercato, c’è un confronto continuo con la società che vuole alzare il livello del gruppo anche se non è facile a gennaio. Però sono sicuro che ci riusciremo”.

Sul neo arrivato Michael Folorunsho: ”Ha caratteristiche che ci mancavano dopo lo stop di Bove”.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Monza:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) COLPANI Andrea

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KEAN Bioty Moise

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MORENO Matías Agustín

17) PARISI Fabiano

18) PONGRAČIĆ Marin

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) SOTTIL Riccardo

22) TERRACCIANO Pietro (P)

23) VALENTINI Nicolás