Niente da fare per la Rari Nantes Florentia con la corazzata Brescia

An Brescia – Rari Nantes Florentia 18-8 (4-2 5-3 6-3 3-0)

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia 3, A. Balzarini 1, N. Casanova 1, V. Dolce 1, M. Giri, J. Alesiani 3, F. Ferrero 3, M. Irving 3, N. Gitto, F. Massenza Milani. All.: Bovo

RN FLORENTIA: G. Bianchi, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, N. Hofmeijer 1, G. Cardoni, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 2, C. Mancini 1, G. Gioia, U. Tprvosky 1. All.: Minetti

ARBITRI: Castagnola e Torneo

NOTE: Spettatori 200 circa

BRESCIA – Nel diciassettesimo turno della regular season maschile, il Brescia rispetta il pronostico della vigilia e liquida la pratica Florentia con un generoso 18 a 8.

Una sconfitta tanto inevitabile quanto prevedibile per il sette gigliato bravo a impattare sul match senza timori reverenziali, nonostante il divario tecnico venuto fuori alla distanza dopo due tempi mandati in archivio con appena quattro gol di scarto.

Per la Florentia tutta orgoglio e grinta, un partita al di sopra delle aspettative che non smuove la classifica ma rilancia di fatto il morale collettivo dopo l’amaro pareggio di sabato scorso contro il fanalino di coda Onda Forte, in vista del gara di sabato prossimo a Bologna contro la DeAkker.