Ok la prima settimana di allenamenti in casa Bisonte: ora focus sull’attacco

FIRENZE – Si è chiusa la prima settimana di lavoro per Il Bisonte Firenze, che dopo i test medici e fisici effettuati lunedì 18 agosto ha ufficialmente cominciato la preparazione nella palestra sussidiaria, con un paio di sessioni ‘acquatiche’ alla piscina Hidron di Campi Bisenzio.

Dodici le giocatrici per ora a disposizione di coach Federico Chiavegatti e del suo staff: le palleggiatrici Beatrice Agrifoglio e Rachele Morello, le centrali Nausica Acciarri, Alessandra Colzi e Ana Malešević, le schiacciatrici Jolien Knollema, Alice Tanase, Francesca Villani e Anna Del Furia (aggregata dal settore giovanile), l’opposto Agata Zuccarelli e i liberi Bianca Lapini e Sofia Valoppi, mentre Begüm Kaçmaz sbarcherà martedì a Firenze dopo aver giocato il mondiale under 21 con la sua Turchia. Bianca Bertolino e Vanja Bukilić sono invece in Thailandia con le nazionali di Argentina e Serbia per il campionato del mondo, e si uniranno al gruppo al termine della loro avventura iridata.

“La prima settimana è andata bene – spiega coach Federico Chiavegatti –: è stata incentrata soprattutto sul lavoro fisico e sulla ripresa di contatto con la palla, ma anche sul conoscerci a vicenda. É stata una settimana molto positiva e sono davvero contento dell’atmosfera che si è creata: tutte le ragazze sono disponibilissime a lavorare, e mi sembra che ci sia già un buon affiatamento fra di loro. Nella seconda settimana continueremo con il lavoro fisico e cominceremo a inserire la parte di salto, che ci permetterà di iniziare a lavorare sulle intese con gli attaccanti e di inserire i primi elementi tattici, per costruire quella che sarà l’identità della squadra. Aspettiamo poi di essere al completo nelle prossime settimane, facendo un in bocca al lupo a Bianca e Vanja che sono al mondiale e sperando che vadano più avanti possibile”.